Maßarbeit für Pferd und Reiter

Sattlermeisterin Helena Schulz

Helena Schulz wusste lange nicht, welchen Beruf sie nach der Schule ergreifen sollte. Fest stand für sie von Anfang an nur eines: Ein klassischer Bürojob kam nicht infrage. Heute arbeitet sie selbstständig im Sauerland und verbindet dort ihre persönliche Leidenschaft für den Pferdesport mit präzisem Handwerk.



Ihre Verbindung zu Pferden begann früh: Bereits im Alter von sechs Jahren saß sie auf Shetlandponys. Dass der Reitsport einmal Teil ihres Hauptberufs werden würde, zeichnete sich jedoch erst spät ab. „Ich war so ein typischer Teenager, der keinen konkreten Plan für seine berufliche Zukunft hatte“, erinnert sich Helena Schulz. Obwohl sie sich eine Arbeit mit Tieren vorstellen konnte, dachte sie zunächst nicht an das Sattlerhandwerk. Auch die Beratung im Berufsinformationszentrum (BIZ) brachte keine Entscheidung. Dann kam der entscheidende Tipp: ein Praktikum in einer Sattlerei. Hier kamen die Arbeit mit Pferden und die handwerkliche Praxis zusammen. „Nach diesem zweiwöchigen Praktikum stand für mich fest, dass ich nichts anderes mehr machen möchte.“



Der Weg zur Meisterin

Nach ihrer Ausbildung absolvierte sie direkt die Meisterschule. In verschiedenen Betrieben lernte sie anschließend die unterschiedlichen Facetten des Handwerks kennen, Wer diesen Beruf erlernt, kann sich neben dem Reitsport auch auf die Fahrzeugsattlerei – also die Ausstattung von Autos, Booten und Oldtimern – oder auf den Bereich der Feintäschner für die Herstellung von Taschen und Luxuslederwaren spezialisieren. Ihr Fokus lag jedoch stets auf dem Reitsport. Inzwischen ist sie seit rund zwei Jahren selbstständig. Heute passt sie Sättel individuell an, verkauft Neu- und Gebrauchtmodelle, repariert Geschirre und fertigt Kopfstücke und alles, was sonst noch aus Leder entstehen kann.



In der Ausbildung geht es zuerst um die handwerklichen Grundlagen. Dazu gehört vor allem die traditionelle Sattlernaht – eine präzise Zwei-Nadel-Naht, bei der Auszubildende das gleichmäßige Nähen lernen. „Man fängt tatsächlich mit einer einfachen Kuhhaut an“, erklärt Schulz. Das Ziel ist ein sauberes und absolut gleichmäßiges Stichbild wie von einer Maschine. Später erfordert das Einsetzen von Schnallen und die Bearbeitung unterschiedlicher Lederarten viel Fingerspitzengefühl für Material und Werkzeug.

Mobiler Service und Anpassung vor Ort

Der heutige Arbeitsalltag von Helena Schulz ist sehr dynamisch und findet zu einem großen Teil direkt bei den Kunden statt. Für Beratungstermine fährt sie mit ihrem Bulli zu den jeweiligen Höfen. Um die Passform eines Sattels zu beurteilen, analysiert sie das Zusammenspiel von Pferd und Reiter in der Bewegung. Sie prüft, ob der Sattel korrekt liegt, rutscht oder die Balance von Pferd und Reiter beeinträchtigt. Die notwendigen Änderungen – wie das Aufpolstern oder das Verändern der Kammerweite im Schulterbereich – nimmt sie anschließend an den Sätteln vor, bevor die Passform bei einem Folgetermin am Pferd erneut kontrolliert wird.Wer den Beruf des Reitsportsattlers ergreifen möchte, benötigt eine Kombination aus fundiertem Pferdeverständnis und handwerklichem Geschick. Eigene Reiterfahrung ist kein Muss, aber ein großer Vorteil, um die korrekte Lage von Sattel und Trense beurteilen zu können. Viele Fachkenntnisse werden jedoch erst während der dreijährigen Ausbildung vermittelt.



Ein fordernder Beruf

Mit dem romantischen Klischee, in diesem Beruf den ganzen Tag nur Pferde zu streicheln, räumt die Meisterin bewusst auf: „Das Sattlerhandwerk ist sehr vielseitig, aber es ist auch körperlich fordernde Arbeit.“ Neben der Arbeit am Tier gehören Lederkunde, Materialbearbeitung und fundierte Kenntnisse über die Biomechanik des Pferdes zum Alltag.



Heute kann ein Arbeitstag für Helena Schulz auch schonmal lang werden. Die Vormittage sind meist der handwerklichen Bearbeitung vorbehalten, nachmittags folgen die Kundentermine vor Ort. Die Wochenenden hält sie sich bewusst frei. Der Schritt in die Selbstständigkeit vor zwei Jahren kostete sie zwar Überwindung, bereut hat sie ihn jedoch nie: „Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meiner Entscheidung und liebe meine Arbeit.“



Jungen Menschen auf der Suche nach dem richtigen Beruf rät sie, vor allem nach den eigenen Interessen zu gehen. Eine Ausbildung im Handwerk bietet aus ihrer Sicht ein solides Fundament, bei dem man am Ende des Tages sieht, was man mit den eigenen Händen geschaffen hat: „Wenn man offen für das Handwerk ist, ist es ein absoluter Traumjob.“