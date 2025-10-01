„Maschinenbau meets Industry“: Diskussion über Zukunftsfragen in Medebach

Wie kann die deutsche Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und den Weg zurück an die internationale Spitze finden? Welche Rolle kommt dabei dem Maschinenbau zu, und wie lassen sich konkrete Lösungen auch im Mittelstand umsetzen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Industriezweigen sowie weitere Gäste am 23. September in Medebach.

Gastgeber der Veranstaltung war die Paul Köster GmbH. In den Produktionshallen des Sondermaschinenbauunternehmens kamen Entscheider aus verschiedenen Branchen zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungswege auszutauschen – ganz nach dem Motto „aus der Industrie, für die Industrie“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen drei Impulsvorträge. Sie beleuchteten, wie Automatisierung, Digitalisierung und mittelstandstaugliche Anwendungen künstlicher Intelligenz einen Beitrag leisten können, die aktuell angespannte wirtschaftliche Lage zu bewältigen. Die Rahmenbedingungen sind seit geraumer Zeit schwierig. Handelskonflikte, steigende Energiekosten, anhaltender Fachkräftemangel und eine volatile Weltlage belasten nicht nur Großkonzerne, sondern insbesondere auch kleine und mittlere Betriebe. Gerade dort ist die Fähigkeit, sich flexibel anzupassen und schnell zu handeln, maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg.

Neben praktischen Lösungsansätzen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Einblicke in bestehende Fördermöglichkeiten für KI-Projekte. Darüber hinaus wurden Strategien international agierender Konzerne wie Siemens vorgestellt, die zeigen, wie sich große Unternehmen den Herausforderungen stellen – und welche Erfahrungen sich auf den Mittelstand übertragen lassen. Beispiele aus konkreten Automationsprojekten machten deutlich, dass innovative Ansätze nicht nur theoretisch diskutiert, sondern bereits in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden.

In den Diskussionen wurde deutlich: Von den Unternehmen wird ein klarer Beitrag erwartet, um selbst aktiv an Lösungen zu arbeiten und die Chancen neuer Technologien für sich zu nutzen. Politische Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle – doch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist im Mittelstand deutlich spürbar und unverzichtbar.

„Wir können die großen Herausforderungen nicht alleine lösen, aber wir können zusammen unseren Teil dazu beitragen – gerade aus dem Mittelstand heraus“, fasste Christopher Köster, Geschäftsführer der Paul Köster GmbH zusammen. Der Abend machte deutlich, dass regionale Verwurzelung und internationale Perspektive keine Gegensätze sein müssen. Vielmehr können Impulse solcher Veranstaltungen dazu beitragen, den Austausch zu stärken und partnerschaftlich Wege für eine wettbewerbsfähige Zukunft zu entwickeln.