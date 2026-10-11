Marsbergs rockender Bürgermeister

Matthias Koch zwischen Rathaus und Showbühne



Wäre der legendäre Blues-und Rockmusiker Joe Cocker nicht schon seit zwölf Jahren im Pop-Himmel, so könnte der Weltstar auch der Bürgermeister von Marsberg sein. Jedenfalls der Stimme nach. Matthias Koch, im September vergangenen Jahres als Parteiloser überraschend auf den Bürgermeistersessel gewählt, hat „seinen Joe Cocker“ perfekt drauf. Und lässt ihn auch voll raus, wenn er in seiner Freizeit als Sänger der Marsberger Coverband „Sir Price“ auf der Bühne steht. „Ich bin keine Rampensau wie so manch anderer Frontsänger, aber es fällt mir nicht schwer, vor vielen Leuten aufzutreten“, sagt der 56-jährige Familienvater, „das hilft mir natürlich auch jetzt als Bürgermeister.“

Matthias Koch





Vom Blasinstrument zum Blues

Angefangen hat alles mit der obligatorischen Blockflöte in der Grundschule, dazu kamen später etwas Schlagzeug und Orgel. Mit 14 Jahren dann der entscheidende Schritt. „Unser Dorfarzt hat gesagt: der Junge hat Asthma, der muss ein Blasinstrument spielen“, erinnert sich Matthias Koch lebhaft, „und so bin ich bei der Posaune gelandet und habe über 20 Jahre Blasmusik gemacht, bin mit dem Musikverein über die Dörfer getingelt.“ Da lernt man sich in der heimischen Musikszene untereinander kennen, und so landete der Posaunist Koch schließlich bei der Bigband der Marsberger Musikschule Franz Zepperitz. „Da durfte ich erstmals Soul-Blues-Sachen singen, vor allem Joe Cocker!“ Wobei er damals dem großen Vorbild noch einen Ticken näher kam als heute: „Da hat man noch geraucht und noch mehr gesoffen … das ist jetzt anders. Ich hab seit 15 Jahren keine Zigarette mehr angefasst, und getrunken wird auch nur noch sehr moderat.“ Trotzdem ist bis heute noch genügend „Joe-Cocker“ übriggeblieben, auch äußerlich.



Über die Franz-Zepperitz-Bigband kam 2018 der Wechsel zu Otto Kuhn und seiner Coverband „Sir Price“. Als Bürgermeister muss Matthias Koch sich jetzt mehr zurücknehmen, hat weniger Zeit für die Proben. Für die Band kein Problem. „Das Schöne ist, es ist bei allen reines Hobby. Unsere Auftrittsgelder werden größtenteils gespendet, der Spaß steht absolut im Vordergrund. Das macht locker, und Fehler werden verziehen, wenn man dazu steht. Auch auf offener Bühne!“

Rockender Bürgermeister

Zwischen Bühne und Rathaus

Genau so will auch der Bürgermeister Koch die nächsten vier Jahre im Rathaus gestalten, am liebsten noch eine zweite Legislaturperiode. „Ich bin kein Star, sondern ‚Sir Price‘ ist der Star. Und der Bürgermeister ist kein Star, sondern meine Mitarbeiter, die Stadtverwaltung, wir als Team“, gibt Koch die Richtung vor, „und wenn ich mich mal vergaloppiere, in freier Rede oder Ratssitzungen, dann werde ich dazu stehen und erklären. Wichtig ist, authentisch zu bleiben.“



Da ist Koch ganz Sauerländer, so wie er ihn selber sieht: manchmal nicht der diplomatischste, aber geradeaus, der sich nicht verbiegen lässt. Mit einem festen Ziel: zu zeigen, dass „die im Rathaus, das ist gar nicht so schlecht, was die da machen.“ Und das soll möglichst auch für Joe Cocker auf der Bühne gelten.