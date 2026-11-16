Das LWL Klinikum lädt Interessierte und Fachpublikum ein

In der neuen Veranstaltungsreihe „Marsberger Fachgespräche“ des LWL-Klinikums Marsberg gibt es jetzt einen rund einstündigen Vortrag zum Thema „Differentialdiagnostik psychiatrischer Erkrankungen bei Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung.“ Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch (18.11.) von 16 bis 17.30 Uhr im historischen Festsaal des LWL-Klinikums Marsberg auf dem Gesundheitscampus Weist.

Referent ist Hauke Hermann. Er ist Ärztlicher Sektionsleiter für den Bereich Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus Mara – Universitätsklinik für Inklusive Medizin/ Medizin für Menschen mit Behinderung in Bielefeld Bethel. Als Experte betont er die Wichtigkeit um das Wissen des emotionalen Entwicklungstands bei Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung. Bei diesen sind Kommunikation und Interaktion nur eingeschränkt möglich. Oftmals besteht eine Verhaltensstörung, die nicht nachvollziehbar ist. Um hier die darunterliegenden Bedürfnisse verstehen zu können, ist auch die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstandes erforderlich.

Anke Blank, Ärztliche Direktorin des LWL-Klinikums Marsberg, betont: „Alle Menschen haben das Recht auf die bestmögliche medizinische Diagnostik und Versorgung. Der Vortrag von Hauke Hermann wird uns für dieses Thema sensibilisieren. Wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag und einen regen Austausch.“

Hintergrund



Marsberger Fachgespräche

Anke Blank, Ärztliche Direktorin des LWL-Klinikums Marsberg und Chefärztin der LWL-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, und Priv.-Doz. Dr. Robert Waltereit, Chefarzt der LWL-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik laden zweimal im Jahr zu den Marsberger Fachgesprächen ein. Ein Thema aus der Psychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie steht dabei im Fokus und wird in einem Vortrag näher erläutert. Danach besteht die Gelegenheit zur Vernetzung und zum Austausch. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Fachpublikum und Interessierte.

Was: Vortrag „Differentialdiagnostik psychiatrischer Erkrankungen bei Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung“

Wer: Hauke Hermann, Ärztliche Sektionsleitung Psychiatrie und Psychotherapie Krankenhaus Mara – Universitätsklinik für Inklusive Medizin / Medizin für Menschen mit Behinderungen

Wann: Mittwoch (18.11.) von 16 – 17.30 Uhr

Wo: Festsaal, Haus 07 Gesundheitscampus Weist, Weist 45, 34431 Marsberg

Anmeldung: Brigitte Linke, brigitte.linke@lwl.org oder per Telefon unter 02992-601-1201

Parkmöglichkeiten: klinikeigener Parkplatz „Mühlenstraße“ (Schräg gegenüber zur Einfahrt LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg)