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Markus Tillmann aus Grevenstein ist neuer Leiter der Mariengrundschule in Meschede

Er ist in der Region verwurzelt, hat sein Abitur am Städtischen Gymnasium in Meschede gemacht und leitet nun die Marienschule in Meschede: Markus Tillmann wurde von Bürgermeister Christoph Weber und Fachbereichsleiterin Gisela Bartsch im Namen des Schulträgers in seinem neuen Amt begrüßt.

15. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Meschede

Er ist in der Region verwurzelt, hat sein Abitur am Städtischen Gymnasium in Meschede gemacht und leitet nun die Marienschule in Meschede: Markus Tillmann wurde von Bürgermeister Christoph Weber und Fachbereichsleiterin Gisela Bartsch im Namen des Schulträgers in seinem neuen Amt begrüßt.

An der Mariengrundschule ist Tillmann bereits seit August 2018 tätig, seit Dezember 2024 als Konrektur und nun als Schulleiter. Gemeinsam mit seiner Frau und den drei Kindern lebt der gebürtige Essener in Grevenstein, engagiert sich ehrenamtlich in der Dorfgemeinschaft, der Schützenbruderschaft und im Sportverein.

Mit der neuen Aufgabe verbindet Markus Tillmann den Anspruch, „die Marienschule gemeinsam mit allen Beteiligten verlässlich und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“. Er betont: „Eine gute Schule lebt für mich von offener, wertschätzender und verlässlicher Kommunikation innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft.“  Und: „Mein Ziel ist eine Marienschule, an der Kinder gerne lernen, Mitarbeitende gerne arbeiten und Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen.“

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