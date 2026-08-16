Markus Scheidt: Hüter des Rothaarsteigs in Hessen

Wer auf dem hessischen Rothaarsteig unterwegs ist, begegnet seiner Arbeit, ohne ihn oft zu sehen. Markus Scheidt sorgt dafür, dass der Qualitätswanderweg zwischen Lahnquelle und Dillenburg bestens gepflegt und ausgeschildert bleibt.



Als Projektmanager für die Wanderwege-Infrastruktur im Naturpark Lahn-Dill-Bergland betreut der gelernte Forstwirtschaftsmeister den hessischen Abschnitt des Rothaarsteigs. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Wegepaten kontrolliert und verbessert er die Strecke, koordiniert Pflegemaßnahmen und entwickelt den Weg weiter. Besonders wichtig ist das Engagement der Menschen vor Ort. Während in Nordrhein-Westfalen vielfach Wandervereine diese Aufgaben übernehmen, sind es in Hessen vor allem naturverbundene Privatpersonen, die einzelne Wegabschnitte betreuen. Markus Scheidt gewinnt, begleitet und vernetzt diese Wegepaten.



Auch bei der Entwicklung neuer Rothaarsteig-Spuren wirkt er maßgeblich mit. Hinter jeder Zertifizierung stehen viele Stunden Detailarbeit, von der Wegeführung über die Beschilderung bis zur Qualitätssicherung. Die traditionellen Rothaarsteig-Wanderungen am 3. Oktober begeistern seit mehr als zwei Jahrzehnten Wanderfreunde und sind auch im aktuellen Jubiläumsjahr Teil der Feierlichkeiten.



Markus Scheidt zeigt: Ein Premiumwanderweg lebt nicht allein von der Landschaft, sondern von den Menschen, die ihn im Hintergrund pflegen und weiterentwickeln.