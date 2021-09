Die letzten Monate waren für viele lokale Unternehmen eine echte Herausforderung. Doch mit kreativen Strategien ist es vielen von ihnen gelungen, ihre Kundschaft trotz der geltenden Einschränkungen auch weiterhin zu bedienen. Vor allem die Unternehmen, die in dieser Zeit das Internet als zusätzlichen Vertriebsweg für sich erschlossen haben, konnten zum Teil sogar gestärkt aus der Krise rausgehen. Doch was genau kann man aus den Veränderungen der letzten Monate lernen und was sollte man als Unternehmen tun, um in der Zukunft zu profitieren? In diesem Artikel sollen verschiedene Marketing-Strategien für regionale Unternehmen vorgestellt werden.

Mit einer starken Marke zum Erfolg

Wer sein Produkt nur über den Preis verkauft, der wird es im Internet schwierig haben. Und auch guter Service ist im Internet kein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb ist es wichtig, hier eine eigene starke Marke aufzubauen. Denn bei vielen Produkten ist die Treue zu einer bestimmten Marke ausgesprochen groß. Und wer einmal einen Kunden an sich binden kann, der wird diesen im Idealfall auch für eine relativ lange Zeit behalten können. Doch das geht nur, wenn Unternehmen die Stärkung ihrer Marke, regional und überregional, vorantreiben. Leider erkennen viele Unternehmen noch nicht, wie wichtig eine starke Marke ist, wenn man sich im Internet vom Wettbewerb abheben möchte. Das führt dann dazu, dass die Webseite nur wenig Traffic ausweist und der Online-Shop keine zufriedenstellenden Umsätze generiert. Doch mit einer guten Marketing-Agentur an seiner Seite kann man darauf hinwirken, die eigene Marke zu stärken und dadurch insgesamt ein besseres Standing zu bekommen. Doch wie genau kann man eigentlich seine eigene Marke nachhaltig etablieren? Das hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich leider nicht pauschalisieren. Doch in der Regel führt der Weg über die sozialen Medien und oft auch über eine Zusammenarbeit mit passenden Influencern.

Partnerschaften aus der Region stärken

Natürlich muss man nicht ausschließlich über das Internet gehen, wenn man seine eigene Marke verstärken möchte. Man kann auch regionale Partnerschaften suchen, um hierdurch seine Reichweite zu vergrößern und eine neue Zielgruppe zu erreichen. Dabei ist es wichtig, sich auf wirklich sinnvolle Partnerschaften zu konzentrieren. Lieber sucht ein Unternehmen sich erst einmal nur einen oder wenige Partner, mit denen eine wirklich sinnvolle Zusammenarbeit möglich ist. Doch auch solche Partnerschaften lassen sich selbstverständlich besser nutzen, wenn man diese auch über das Internet zeigt. Denn im Rahmen einer Zusammenarbeit kann man beispielsweise zum gegenseitigen Wachstum der Profile in den sozialen Medien beitragen.

Marketing ist ein Marathon

Egal, für welche Marketing-Strategie man sich entscheidet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Aufbau einer eigenen Marke oder die Generierung von mehr Reichweite in den sozialen Medien kein Spring sind. Man benötigt viele Monate und zum Teil sogar Jahre, bis man wirklich seine selbst gesteckten Ziele erreichen kann. Und gerade zu Beginn kann es eine echte Herausforderung sein, wenn man einen Instagram-Account für das eigene Unternehmen erstellt hat und nur über ausgesprochen wenig Reichweite verfügt. Doch mit der Zeit wird man immer mehr Interaktionen feststellen können. Und sobald die ersten Kunden über diese Profile gewonnen werden, macht die Tätigkeit in den sozialen Medien auch gleich deutlich mehr Spaß.