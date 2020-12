„Marketing-Metropole Sauerland? Warum nicht!“

Benjamin Richter (35) ist Inhaber der Firmen Procova und digital compliant, zwei Schmallenberger Unternehmen, die im Bereich der Datensicherheit, QM und Systemaudits tätig sind.

WOLL: Wie kam es zu diesem völlig anderen Betätigungsfeld, dem Marketing?

Benjamin Richter: Im Sachen Netzwerk bin ich schon lange aktiv. Mein Gedanke war, meine Start-Ups zu einem größeren Netzwerk zusammenzufassen und dabei die Region nach vorne zu bringen.

WOLL: Wieso ausgerechnet ein Marketing-Club?

Benjamin Richter: Ich war schon längere Zeit beim Marketing-Club Siegen. Nach einem 10 bis 12-Stunden-Tag immer noch zusätzlich zwei weitere Stunden zu Veranstaltungen zu fahren, war auf Dauer etwas anstrengend. Schließlich wollte ich mir auch ein wenig Privatleben bewahren. Also habe ich mich mit dem Dachverband des Marketing-Clubs in Verbindung gesetzt. Die Resonanz auf die Gründung eines solchen Clubs im HSK war großartig. Es dauerte dann auch nicht sehr lange bis zur Gründung.

WOLL: Welche Aufgaben haben Sie als Präsident?

Benjamin Richter: Ich bin unter anderem für die Mitgliedergewinnung zuständig, für die PR und die Auswahl der Trainer.

WOLL: Können Sie sich eine „Marketing-Metropole Sauerland“ vorstellen?

Benjamin Richter: Warum nicht. Das liegt zwar noch in etwas weiterer Ferne, ist aber durchaus keine Utopie.

WE WILL ROCK YOU

„Wir wollen Sie rocken, wir wollen sie mitreißen. Weil wir selbst davon begeistert sind, welche Möglichkeiten modernes Marketing bietet.“

Benjamin Richter ist eingefleischter Sauerländer. Und er ist Präsident des im letzten Jahr gegründeten Marketing-Clubs Hochsauerland. Angesichts der vielen Leerstände in Sauerländer Städten und Dörfern schwirrten ihm viele Gedanken im Kopf herum. „Was ist hier schief gelaufen?“ fragte er sich. Bald schon wurde ihm die Antwort klar: „Hier fehlt ganz gewaltig etwas. Und ich weiß auch was… MARKETING!“

Schon immer war es so, dass ein guter Geschäftsmann, ein guter Firmenchef up to date sein musste. Heute muss er zudem auch gut vernetzt sein. Das weiß jeder kluge CEO, wie man Geschäftsführer heute nennt. Der Club-Präsident ergänzt: „In heutiger Zeit kann sich kein Unternehmen mehr der Wirkung von Internet und Social Media entziehen. Nicht mehr nur junge Menschen nutzen das Internet.“ Ein Netzwerk, das genau auf alle Klein-, Mittel- und Großunternehmer im Hochsauerland zugeschnitten ist, ist das des im Juli 2019 gegründeten Marketing-Clubs Hochsauerland. Sein Ziel ist die Verbreitung und Weiterentwicklung des Marketings, als lebendiger Bestandteil des Wirtschaftslebens in unserer Region und die Weiterbildung seiner Mitglieder.

Die derzeit 30 Netzwerker treffen sich regelmäßig zu Clubabenden, man tauscht sich mit Gleichgesinnten aus, bekommt Schulungen von kompetenten und manchmal auch prominenten Experten, mit Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Auch Betriebsbesichtigungen, Workshops und gemeinsame Kampagnen stehen auf dem Programm. Insgesamt werden gezielte Informationen, praxisnahe Weiterbildung, Gedanken- und Erfahrungsaustausch in angenehmer Atmosphäre geboten.