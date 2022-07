Marketing als Lösung für Sunderner Unternehmen in der Krise?

Text und Foto: https://f5.design/

Der Wirtschaftsstandort Sundern ist geprägt durch die metallverarbeitende Industrie. Viele lokale Unternehmen konnten sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch international einen Namen mit hochwertigen Produkten machen. Doch die Stabilität von Unternehmen beginnt zu wanken, selbst dort, wo im Laufe der Zeit Rücklagen gebildet werden konnten.

Massive Preissteigerungen treffen viele deutsche Unternehmen hart. Angefangen bei der Energie: Wie Wolfgang Grupp, der Geschäftsführer von Trigema, bei Maischberger vor wenigen Tagen berichtete, stiegen allein die Kosten für Gas im Zeitraum von 2020 bis heute zwischen 500 und 600%. Dazu kommen die steigenden Rohstoffpreise – die Preise für das Garn, das von seinen Lieferanten angeliefert wird, seien um 60 bis 80% gestiegen, so Grupp.[1]

Viele zusammenhängende Probleme – die sich seit Jahren verschärfen.

Bei Metallrohstoffen sehen diese Zahlen anders aus. Hier sind die Preise nicht um 60 bis 80% gestiegen, sondern ab 80% und mehr.[2] Und das sind nur die Rohstoffpreise. Hinzu kommen Lieferengpässe von Materialien durch weiterhin bestehende Containerstaus in den größten Häfen Chinas, die mittlerweile selbst in Häfen wie Hamburg zu Verzögerungen führen.

Die Kosten eines Containertransports von Shanghai nach Rotterdam sind von 2020 bis März 2022 um 2700% gestiegen. Da 7% aller Lkw-Fahrer in Deutschland vor dem Ukraine Krieg Ukrainer waren, fehlen zurzeit 60000 bis 80000 Fahrer, was kombiniert mit den stark steigenden Dieselkosten auch den Transport innerhalb des Landes deutlich verteuert.[3]

Hinzu kommen die Nachwirkungen der Corona Pandemie, die zusammen mit dem Ukraine Konflikt die Inflation vorantreiben.

Reaktion der Unternehmen auf die Krise

Nun ist Trigema als Unternehmen dafür bekannt, äußerst nachhaltig zu wirtschaften. Über die Jahre konnten Rücklagen gebildet werden, weshalb Wolfgang Grupp auch weiterhin optimistisch in die Zukunft schaut. Für viele Unternehmen war das Bilden von Rücklagen aber schon immer schwer, da sie ihre Preise niedrig halten mussten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Manch anderes Unternehmen hatte zwar Rücklagen, die aber zum großen Teil in der Corona Pandemie aufgezehrt wurden.

Um zu überleben, sind solche Unternehmen nun dazu gezwungen, die Preise für Verbraucher anzuheben, um die steigenden Material- und Transportkosten wenigstens zum Teil auszugleichen. Das ist aber nur bis zu einem gewissen Punkt möglich – Wenn Verbraucher nicht mehr gewillt sind, den Preis zu zahlen und die Menge an verkauften Produkten zurückgeht, ist diese Stellschraube ausgereizt.

Marketing als Lösung?

Als Marketingagentur mussten wir in den letzten Monaten immer wieder erleben, dass eine bereits stark angespannte Situation häufig erst der Punkt ist, an dem Unternehmen an Firmen wie uns herantreten.

Ja, gutes Marketing ist in der Lage, die Sichtbarkeit von Unternehmen und den Anteil von zu Käufern werdenden Interessenten deutlich zu erhöhen. Doch die meisten kosteneffizienten Maßnahmen benötigen eine gewisse Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Zeit, die viele Unternehmen nicht haben. Die schnellste Möglichkeit, die Sichtbarkeit eines Unternehmens zu steigern, liegt im Schalten von Werbung. Doch die Werbeplätze sind begrenzt und werden an den Meistbietenden versteigert. Da vielen Unternehmen nun zeitgleich die Bedeutung von Marketing aufgrund ihrer Notlage bewusst wird, stürzen sich alle auf die Werbeplätze, wodurch der Preis für das Schalten von Werbung massiv steigt.

Rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen

Dieses Szenario zeigt, wie wichtig es ist, rechtzeitig die Zeichen der Zeit zu erkennen, denn wenn man auch nur wenige Monate Zeit hat, sind mit andere Methoden als Werbung bereits deutliche Effekte möglich.

Das Marketing hat sich in den letzten Jahren immer mehr ins Internet verlagert. Zielgruppen können hier sehr targetiert mit passenden Medien angesprochen werden.

Suchmaschinenoptimierung führt dazu, dass man für den wichtigsten Suchbegriffe rund um die eigenen Dienstleistungen und Produkte weit oben in der Google Suche erscheint. Hochwertige Inhalte innerhalb eines klar definierten Themenbereiches auf der eigenen Webseite, die den Lesern einen Mehrwert bieten, sind einer der Schlüsselfaktoren zum Erfolg.

Suchmaschinenoptimierung ist extrem kosteneffizient, da man, wenn man einmal oben in den Suchergebnissen angezeigt wird, nicht mehr für jeden Klick eines Besuchers zahlen muss, der die eigene Webseite aufruft.

Das Beispiel der Suchmaschinenoptimierung zeigt: Wer rechtzeitig reagiert, kann die Resilienz des eigenen Unternehmens mit sinnvollen Marketingmaßnahmen deutlich steigern.

[1] “maischberger vom 14. Juni 2022.” ARD Mediathek, 14 June 2022, ardmediathek.de/video/maischberger/maischberger/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21lbnNjaGVuIGJlaSBtYWlzY2hiZXJnZXIvYjIwODdmNTMtMTI1OS00MTdmLTgzODYtOWIyZWJhOWMxOTcx. Zugriff am 21 Juni 2022.

[2] finanzen.net

[3] “Ukrainekrieg: Engpass für Rohstoffe und globale Lieferketten | Branchen | Ukraine | Russland | Rohstoffe & Lieferketten.” Germany Trade & Invest, 20 May 2022, gtai.de/de/trade/russland/branchen/ukraine-krieg-rohstoffe-globale-lieferketten-engpass-832784.