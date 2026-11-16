Die Stadt Olsberg hat einen neuen Klimamanager: Marc Liebig, Mitarbeiter im Fachbereich 2 – Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales – nimmt diese Aufgabe ab sofort wahr. Damit laufen bei ihm rund um Klimaschutzprojekte im Olsberger Stadtgebiet „die Fäden zusammen“: Neben der konkreten Umsetzung beschäftigt sich Marc Liebig mit Strategien rund um den Klimaschutz, die Finanzierung von Projekten und auch um die Einbindung wichtiger Akteure.

Zuvor hatte Marc Liebig an der berufsbegleitenden Weiterbildung „Kommunales Energie- und Klimaschutzmanagement (KEM) beim Institut für Fortbildung und Projektmanagement ifpro in Freiburg teilgenommen. Nach der erfolgreichen Prüfung nahm er jetzt die Glückwünsche von Bürgermeister Patrick Potthoff und dessen Allgemeinem Vertreter Matthias Steinhoff entgegen.

Im Rahmen seiner Weiterbildung hat sich Marc Liebig – unter anderem – mit Themen wie

Grundlagen zu Klimawandel und Klimaschutz, internationalem und nationalem Klima- und Ressourcenschutz, kommunalem Klimaschutz und Quartierskonzepten beschäftigt, aber auch mit dem Einsatz erneuerbarer Energien, Speichertechnologien, Energieberatung und Projektmanagement.

Insbesondere durch die Verzahnung mit den anderen Aufgaben im Fachbereich 2, der die Themenfelder Bürgerservice, öffentliche Ordnung und Soziales umfasst, sei die Stadt Olsberg nun beim Klimaschutz noch besser aufgestellt, unterstreicht Bürgermeister Patrick Potthoff: „Klimaschutz ist nicht nur eine wichtige Zukunftsfrage, sondern auch eine Querschnittsaufgabe für unsere Stadtverwaltung. Durch die Einbindung direkt in die Arbeit der Fachbereiche kann Klimaschutz bei uns von Anfang an mitgedacht werden.“