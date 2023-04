Manuel Andrack: Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Arnsberger Wald

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Im Rahmenprogramm zur kommenden Sonderausstellung WUNDER WALD im Sauerland-Museum in Arnsberg ist der aus dem Fernsehen bekannte Manuel Andrack zu Gast.

Als Redaktionsleiter und scharfsinniger Stichwortgeber von Harald Schmidt in der „Harald-Schmidt-Show“ ist Manuel Andrack in den 2000er Jahren bundesweit bekannt geworden. Seine Leidenschaft ist seit vielen Jahren das Wandern und er hat zu diesem Thema viele Texte, Blogs und Bücher veröffentlicht. Manuel Andrack schreibt seit einigen Jahren Kolumnen und Reportagen über das Wandern. Diese erscheinen zum Beispiel im Stern, in der Zeit und im Wandermagazin. Seit 2013 tritt er mit seinem eigenen Liveprogramm Andracks kleine Wandershow – Lachen Sie sich Blasen! deutschlandweit auf.

Im Sauerland-Museum berichtet Manuel Andrack als „Wanderprofi“ über seine Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Arnsberger Wald im Besonderen und dem deutschem Wald im Klima-Stress im Allgemeinen.

Termin: Dienstag, 2. Mai, 18 Uhr

Veranstaltungsort: Blaues Haus des Sauerland-Museums, Alter Markt 30

Eintritt: 10 €

Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de