Manfred Mann’s Earth Band kommt nach Schmallenberg

September 2022, Stadthalle

Die Wurzeln von Manfred Mann’s Earth Band liegen in den frühen 1960er Jahren. 1962 nämlich gründete der gerade 22 Jahre alte Manfred Mann seine erste Band, der er der Einfachheit halber schlicht seinen Namen gab. Ein Jahr zuvor war der ausgebildete Musiker nach Großbritannien gekommen, weil seine Heimat Südafrika zu diesem Zeitpunkt das britische Commonwealth verlassen hatte. Schnell fasste Mann Fuß und sammelte Erfolge mit Popmusik in den Hitparaden. Zum Ende der 1960er Jahre erfüllte den ambitionierten Musiker dies nicht mehr. Nach ein paar Jahren auf Tauchstation hob er seine Earth Band aus der Taufe mit der er noch erfolgreicher wurde. Die einzigartige Kombination von Rockmusik und Jazzelementen elektrisierte Fans rund um den Globus. Erfolgstiteln anderer Musiker drückte Manfred Mann seinen unverwechselbaren musikalischen Stempel auf. Die Earth-Band-Versionen von „Blinded By The Light” oder „Mighty Quinn” und viele viele andere sind längst Klassiker. Und was die hochkarätig besetzte Formation live abliefert, ist absolute erste Liga.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Manfred Mann (k, v), Mick Rogers (g, v), Steve Kinch (b), John Lingwood (dr) und Robert Hart (v). Karten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassenpreise) Karten gibt es im Vorverkauf ab 42,90 Euro (Sitzplätze) inkl. VVK-Gebühren in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Internet unter www.kultopolis.com oder unter der Ticket-Hotline (0180) 6050400 (kostenpflichtig).