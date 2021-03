Perfekt Wand- und Boden Design Hermann Prio

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie wunderschön ein Haus oder eine Wohnung aussehen kann, wenn Spezialisten am Werk waren? Hermann Prior aus Marsberg kann Ihnen nicht nur eine Vorstellung davon vermitteln, sondern er hat in seinem Team auch die Spezialisten, die diese Vorstellungen dann verwirklichen können.

Wer in der Hauptstraße 58 in Marsberg einen etwas kleineren Baumarkt vermutet, wird erstaunt sein, welche Auswahl es hier an Tapeten, Wand- und Bodenbelägen, Teppichen, Gardinenstoffen und Sichtschutz gibt. Vor allem gibt es hier keine 08/15-Ware, sondern auch die besten und feinsten Produkte aus diesem Bereich.

1998 hat Hermann Prior sein Marsberger Unternehmen „Perfekt Wand und Boden Design“ gegründet. Sein Unternehmen besticht besonders durch die kompetente Beratung und perfekte Umsetzung. Kunden können sich im Geschäft oder vor Ort beraten lassen. Und das übernimmt der Chef auch gern persönlich. Hermann Prior weiß genau, welche Materialien und Farben Ihr Zuhause zu einem Wohlfühlort machen können. Einen wichtigen Tipp gibt er auch gleich mit: „Man muss Akzente setzen.“

Und das kann man am leichtesten durch die Auswahl der richtigen Tapete oder eines besonderen Bodenbelages. Schon die Tapetenmuster, die im Verkaufsraum zu sehen sind, bieten ein gutes und aussagekräftiges Spektrum. Hinzu kommen so einige Musterbücher, mit teils ungewöhnlichen, teils prächtigen Mustern. Tapeten, die manchmal mit ihrer Haptik, manchmal mit ihrem Design überzeugen. Bekannte Designer wie Versace, Colani, Glööckler oder Kretschmer sind selbstverständlich vertreten. Endlich mal eine Auswahl, die man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Die dazu passende Gardine, Lamellenvorhänge, Plissees oder Rollos können Sie auch gleich bei Prior ordern…

Hermann Prior weiß bestens, was sich in Sachen Boden- und Wanddesign in den letzten Jahren getan hat. Bodenfliesen in großer Auswahl, die immer robuster und gleichzeitig auch immer schöner werden und jeden Raum veredeln. Hier arbeitet Prior eng mit der Firma JOKA zusammen, deren Produkte zudem auch umweltfreundlich, aus nachhaltigen, natürlichen Rohstoffen hergestellt wurden. Manchen Produktnamen, wie „oak coffee“ und „concrete urban“, deuten schon auf das Aussehen hin, andere wie „Fine Line“ oder „Stone Moutain“ darauf, wie sie sich anfühlen.

Die Produktserien der Fa. VOLIMEA bestehen ebenfalls aus natürlichen Bestandteilen, besitzen hochwertige mineralische Pigmente sowie Kalk- und Marmormehl. Sie regulieren damit die Luftfeuchtigkeit und sorgen für ein gesundes Raumklima. Mit den eingearbeiteten „Glimmerschuppen“ oder „Moskauer Glas“, können edle Effekt erzielt werden. Hochwertig sind auch die Schmuckwände mit metallischen Oberflächen, z.B. mit Antik-Bronze im Freestyle besprüht oder in Reptilienoptik.

Bei Prior in Marsberg kann man die vielen verschiedenen Materialien nicht nur kaufen, Hermann Prior steht auch eine 11- köpfige Mannschaft zur Seite, die Wohnträume möglich macht. Seine Handwerker kümmern sich um Boden, Maler- und Tapezierarbeiten, sanieren Mauerwerk, verlegen die unterschiedlichen Bodenbeläge, kennen sich mit Dämmungen und mit noch viel mehr aus.

Perfekt Wand und Boden Prior GmbH & Co.KG

Hauptstr. 58 | 34431 Marsberg

Tel: 02992/908222 | Fax: 02992/908223

perfektprior@web.de