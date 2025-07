Mallorca, Rock und Gänsehaut

Die Vorfreude in Schmallenberg steigt: Am kommenden Donnerstag, 17. Juli, startet das Volksbank Sauerland Sommerfestival in seine Jubiläumsausgabe. „Sommer, Musik, Gemeinschaft – Volksbank Sauerland feiert 10 Jahre Sommerfestival “ lautet das Motto der fünf musikalischen Sommerabende ab 17. Juli. Die Präsentation des Plakates sorgte bereits jetzt für Vorfreude auf einen unvergesslichen Festivalsommer. Auf dem Foto (vl): Frank Segref (Volksbank), Sascha Deußen (Veranstalter) und Marion Schneider (Volksbank).

Los geht es am 17. Juli um 19:00 Uhr mit dem beliebten Mallorca Abend. Party, Schlagerhits und Urlaubsfeeling sind garantiert, wenn der Paul-Falke-Platz wieder zur großen Open-Air-Bühne wird. Der Eintritt ist wie immer frei, lediglich der Festival-Trinkbecher muss einmalig erworben werden.

Tolle Angebote für Gruppen

Doch damit nicht genug: Zum zehnjährigen Jubiläum haben Veranstalter Sascha Deussen und die Volksbank Sauerland eine besondere Aktion für Vereine, Stammtische, Nachbarschaften, Unternehmen und Gruppen vorbereitet.

Das Angebot: Gruppen ab zehn Personen, die vorab angemeldet sind und 30 Wertmarken kaufen, bekommen ein 5-Liter-Fass frisches Veltins gratis dazu – perfekt, um es direkt am extra dafür reservierten Stehtisch frisch zu zapfen und gemeinsam zu genießen.

„Dieses Festival ist ein echtes Herzensprojekt. Zehn Jahre Sommerfestival – das sind zehn Jahre voller Musik, Emotionen und Begegnungen. Genau dafür stehen wir als Volksbank Sauerland: Wir investieren nicht nur in Projekte, sondern in das, was unsere Region wirklich stark macht – Menschen, Gemeinschaft und Kultur“, betont Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

Auch Veranstalter Sascha Deussen freut sich auf den Startschuss: „Das Festival lebt von der Region – und gibt der Region etwas zurück. Mit der Gruppenaktion möchten wir vor allem Vereinen und Teams danken, die das Leben hier so bunt machen.“

Rock’n’Roll und Accoustica

Neben dem Mallorca Abend erwarten das Publikum in diesem Sommer noch vier weitere musikalische Highlights:

• 24. Juli: Kontrollverlust – Rock‘on mit bekannten Songs im Festivalstil

• 31. Juli: Acoustica – handgemachter, akustischer Sound mit Gänsehautmomenten

• 07. August: The Stars of Rock – Rockklassiker zum Mitsingen und Feiern

• 14. August: Ö-Band – die wohl überzeugendste Grönemeyer-Tribute-Show Deutschlands, die nur wenige Male in diesem Jahr auftritt und in Schmallenberg das große Finale des Jubiläumsfestivals feiert

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: An allen Abenden übernehmen heimische Vereine aus Schmallenberg die Bewirtung der Gäste mit kühlen Getränken – und können damit ihre Vereinskassen aufbessern.

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es unser Anspruch, nicht nur wirtschaftlich zu fördern, sondern auch gesellschaftlich und kulturell Verantwortung zu übernehmen. Zehn Jahre Sommerfestival sind ein starkes Beispiel dafür.“, so Frank Segref abschließend. Weitere Informationen sowie Anmeldung für die Gruppenaktion: info@sd-service.nrw sowie www.voba-sommerfestival.de