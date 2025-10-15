Makrofotografie entdecken

– Volksbanken am Rothaarsteig laden zum Fotoworkshop mit Klaus-Peter Kappest ein

Die Welt im Kleinen ganz groß: Unter dem Motto „Makrofotografie – Gestaltungs- und Techniktipps für jedes Kamerasystem“ laden die Volksbanken am Rothaarsteig am Samstag, 15. November 2025, zu einem besonderen Fotoworkshop für Einsteiger und Fortgeschrittene ein.

Veranstaltungsort ist das Landhotel Gasthof Schütte in Schmallenberg-Oberkirchen – von 14:30 bis 22:00 Uhr steht alles im Zeichen beeindruckender Nahaufnahmen und kreativer Bildgestaltung.

Geleitet wird der Workshop von Klaus-Peter Kappest, preisgekröntem Fotografen und bekanntem Bildjournalisten aus dem Sauerland. Mit seiner Erfahrung aus unzähligen Natur- und Reisefotoprojekten gibt er praxisnahe Einblicke in die faszinierende Welt der Makrofotografie.

„Ob Safari im Wiesendschungel, Fotoreportage vom Modellbau oder Strukturen in Mineralien – Makrofotografie öffnet den Blick für Details, die im Alltag oft verborgen bleiben“, erklärt Kappest. In seinem Seminar vermittelt er sowohl technische Grundlagen als auch kreative Tipps für die perfekte Bildgestaltung.

Auf dem Programm stehen Themen wie:

• Bildaufbau und Schärfentiefe in der Nahfotografie

• Technische Hilfsmittel und Makrofunktionen moderner Kameras

• Umgang mit Licht, Blitz und Hintergrundgestaltung

• Praktische Übungen mit individueller Betreuung

• Gemeinsame Bildbesprechung zum Abschluss

Teilnehmen können Fotointeressierte mit jeder Kamera – egal ob Spiegelreflex, System-, Bridge- oder Kompaktkamera (mit Makrofunktion). Ein Stativ oder Blitzgerät sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

„Mit dem Workshop möchten wir unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden – aber auch allen Fotobegeisterten in der Region – ein inspirierendes Erlebnis bieten, das Wissen, Kreativität und Gemeinschaft verbindet“, sagt Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich.

Termin: Samstag, 15. November 2025, 14:30–22:00 Uhr

Ort: Landhotel Gasthof Schütte, Eggeweg 2, 57392 Schmallenberg-Oberkirchen

Anmeldung & Infos: www.vbinswf.de/meine-bank/veranstaltungen