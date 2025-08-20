Magazin für die Sauerländer Lebensart

Majlen Sunshine Race No. 3 – Winterberg wird Hotspot des Mountainbikesports

Am 23. und 24. August 2025 trifft sich die internationale Mountainbike-Elite zum dritten „Majlen Sunshine Race“ im Trailpark Winterberg. Das Cross-Country-Rennen zählt zu den bedeutendsten MTB-Wettkämpfen in Deutschland und ist in diesem Jahr in der höchsten UCI-Kategorie C1 gelistet – mit mehr Weltranglistenpunkten und höheren Preisgeldern.

20. August 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Alexander Rebs

Am 23. und 24. August 2025 trifft sich die internationale Mountainbike-Elite zum dritten „Majlen Sunshine Race“ im Trailpark Winterberg. Das Cross-Country-Rennen zählt zu den bedeutendsten MTB-Wettkämpfen in Deutschland und ist in diesem Jahr in der höchsten UCI-Kategorie C1 gelistet – mit mehr Weltranglistenpunkten und höheren Preisgeldern.

Über 630 Fahrerinnen und Fahrer aus dem In- und Ausland haben sich bereits angemeldet. Das Rennen ist Teil der 3-Nationen-Mountainbike-Series, der German Cycling int. MTB-Bundesliga sowie des XCO-NRW-Cups für den Nachwuchs.

Das Programm startet am Samstag mit den Jedermann- und Nachwuchsklassen, Technikprüfungen und einem Schnupperrennen für Kinder. Am Sonntag stehen die internationalen Rennen der Junioren (U19), Frauen und Männer-Elite sowie die stark besetzten Jugendklassen U17 auf dem Programm.

Unterstützt wird das Event von namhaften Sponsoren wie ABUS, SKS, Wolfpack, WIOTEC und Bessmann. Für das leibliche Wohl sorgt die Bremberg-Klause. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf hochkarätigen Sport, spannende Rennen und echtes MTB-Feeling freuen.

Weitere Informationen: www.winterberg-xco.de

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Die Kristallkugeln für den Gesamtweltcup-Sieg sowie den Erfolgen in den Disziplinen Parallel-Riesenslalom und Parallelslalom hatte das deutsche Ass Ramona Hofmeister bei den Siegerehrungen fest im Griff beim FIS Snowboard-Weltcup 2024 in Winterberg. © Christoph Hast
Sport
Winterberg glänzt erneut als Gastgeber des Snowboard-Weltcups 2024
10. März 2024 | 4 Minuten Lesezeit
Bild von akitada31 auf Pixabay
Sport
Dringend erforderlicher Ausbau von Speicherkapazitäten
8. Juli 2022 | 2 Minuten Lesezeit
Sport
Letzte Startplätze für den SKS Bike-Marathon verfügbar
4. April 2022 | < 1 Minute Lesezeit