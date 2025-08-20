Majlen Sunshine Race No. 3 – Winterberg wird Hotspot des Mountainbikesports

Am 23. und 24. August 2025 trifft sich die internationale Mountainbike-Elite zum dritten „Majlen Sunshine Race“ im Trailpark Winterberg. Das Cross-Country-Rennen zählt zu den bedeutendsten MTB-Wettkämpfen in Deutschland und ist in diesem Jahr in der höchsten UCI-Kategorie C1 gelistet – mit mehr Weltranglistenpunkten und höheren Preisgeldern.

Über 630 Fahrerinnen und Fahrer aus dem In- und Ausland haben sich bereits angemeldet. Das Rennen ist Teil der 3-Nationen-Mountainbike-Series, der German Cycling int. MTB-Bundesliga sowie des XCO-NRW-Cups für den Nachwuchs.

Das Programm startet am Samstag mit den Jedermann- und Nachwuchsklassen, Technikprüfungen und einem Schnupperrennen für Kinder. Am Sonntag stehen die internationalen Rennen der Junioren (U19), Frauen und Männer-Elite sowie die stark besetzten Jugendklassen U17 auf dem Programm.

Unterstützt wird das Event von namhaften Sponsoren wie ABUS, SKS, Wolfpack, WIOTEC und Bessmann. Für das leibliche Wohl sorgt die Bremberg-Klause. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf hochkarätigen Sport, spannende Rennen und echtes MTB-Feeling freuen.

Weitere Informationen: www.winterberg-xco.de