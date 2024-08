„Majlen Sunshine Race No. 2“ – Winterberg Top-Austragungsort für Mountainbike-Events

Nach hervorragenden Kritiken im vergangenen Jahr wurde eine Wiederholung des „Majlen Sunshine Race“ für 2024 anvisiert. Kaum waren die Entschlüsse gefasst und die Termine bei der UCI angemeldet, drohte das Event aufgrund fehlender Sponsoren auszufallen. Der Hauptsponsor fiel aufgrund wirtschaftlicher Probleme aus und neue Sponsoren waren lange Zeit nicht in Sicht. So hielt alleine die Sauerländer Reifenmarke „Wolfpack“ aus Medebach als einziger Sponsor die Treue. Mountainbike-Freunde aus dem gesamten Hochsauerland bemühten sich danach intensiv und schlußendlich erfolgreich eue Partner zu finden.

Durch die Partnerschaft der Firmen BESSMANN (Winterberg), SKS (Sundern), WIOTEC (Ense) und ABUS (Wetter a.d. Ruhr) konnte nun die finanzielle Grundlage für eine erfolgreiche Wiederholung des Events geschaffen werden, jedoch immer noch ohne einen Hauptsponsor. Das Event findet unter dem Veranstaltungstitel „Majlen Sunshine Race No. 2“ am 7. und 8. September statt. Damit ist der MTB-Sport in der olympischen Disziplin XCO in Winterberg und der Sportregion Hochsauerland etabliert!

Wettbewerbe in der Olympia-Disziplin XCO

Das Mountainbike-Event in Winterberg wird wie im Vorjahr im Rahmen des XCO-NRW-Cups und des 3-Nations-Cups durchgeführt. War im letzten Jahr die MTB-Bundesliga nur im Rahmenprogramm als Shorttrack vertreten, so ist in diesem Jahr das „Majlen Sunshine Race“ fester Bestandteil in der Disziplin XCO der internationalen MTB-Bundesliga. Die Elite- und Junioren-Klassen (m/w) sind wie im Vorjahr als UCI-Kategorie C2 ausgeschrieben.

Quelle: Alexander Rebs (Instagram: alex_rebs)

Die Strecke des vergangenen Jahres im Trailpark Winterberg wurde von nahezu allen Sportlern und Sportlerinnen als erstklassig und anspruchsvoll mit gehörigem Spaß-Faktor bezeichnet. Dennoch wurde diese weiter veredelt, sodass hoffentlich wieder Attribute wie „amazing, magic“ und „Spitze“ zu hören sein werden.

Die Veranstalter freuen sich auf das Kommen zahlreicher Sportler und Sportlerinnen, Besucher und Besucherinnen aus dem europäischen Einzugsgebiet von Winterberg und darüber hinaus. Für das leibliche Wohl wird wieder die Brembergklause im Winterberger Skigebiet sorgen.

Strecke über 5100 Meter und 216 Meter Höhendifferenz

Die Vorbereitungen sind in der finalen Phase und die neue Streckenführung wird über 5100 m eine Höhendifferenz von 216 m bieten, was selektive Wettkämpfe verspricht. Dazu bieten die Veranstalter vom „Majlen Sunshine Race“ für die Nachwuchsklassen von U9 aufwärts am Sonntag, den 1. September 2024 ein allgemeines Streckentraining an. Treffpunkt um 11.00 Uhr an der Brembergklause.

Am Samstag, 7. September beginnt um 9:30 Uhr die Veranstaltung mit den Funklassen (Jedermann-Klasse), gefolgt von den Masterklassen und Nachwuchswettbewerben. Um 13:15 Uhr starten die UCI-Klassen mit dem sehr kurzweiligen „Shorttrack“. Direkt vor dem Höhepunkt können um 13:15 Uhr die Kleinsten in der U7 und U9 Klasse in einem Schnupperrennen den Sport einmal ausprobieren. Die Strecke wird für alle Kinder zu bewältigen sein und kann in der Klasse U7 auch mit dem Laufrad befahren werden. Die Teilnahme für die Kleinen ist kostenfrei und gerade für Winterberger Kinder eine tolle Möglichkeit, diesen faszinierenden Sport einmal auszuprobieren. Parallel dazu findet ab 10:00 Uhr die technische Wertung im „Slalom“ in den Klassen U11 bis U15 statt. Dort fährt jeder Nachwuchsfahrer im Einzelrennen in einer technischen Bergab-Prüfung, um sich die besten Startplätze für das nachfolgende XCO-Rennen zu sichern. Seit der Einführung von technischen Sonderprüfungen bei Rennen in NRW hat sich die Qualität der technischen Ausbildung in der Breite deutlich verbessert.

Quelle: Alexander Rebs

Am Sonntag, 8. September startet das internationale Junioren-Rennen (U19), gefolgt vom Rennen der Frauen um 11:15 Uhr in der UCI-Wertung. Das internationale „Männer Elite Rennen“ wird um 13:15 Uhr auf den Parcours geschickt und den Abschluss bilden die Rennen der sehr teilnehmerstarken Jugendklassen U17. Aktuell sind schon mehr Teilnehmer als in 2023 gemeldet, unter ihnen viele Sportler aus Belgien und den Niederlanden. Die deutsche Olympiateilnehmerin von Paris, Nina Benz ist ebenfalls am Start. Allein die Voranmeldungen U15 und jünger belaufen sich auf über 150 Sportler und Sportlerinnen. Die Ehrengaben für die Sieger sind wieder von der Solinger Schneidwarenmanufaktur „Max Melchior“ hergestellt.

Cross Country Cycling Club

Einheimische und alle Gäste sind herzlich eingeladen, an diesem Wochenende im Winterberger Skigebiet unweit der historischen Skisprungschanze, spannende Wettkämpfe mitzuerleben.

Interessierte, die mitmachen wollen als Streckenposten oder beim Aufbau, sind herzlich willkommen und mögen sich gerne mit dem Veranstalter in Verbindung setzen unter raceoffice@winterberg-xco.de. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine „Handvoll MTB-Freunde“ den MTB-Sportverein „Cross Country Cycling Club Winterberg e.V.“ oder kurz „Four-C Winterberg“ gegründet haben. Interessierte Winterberger können sich an dem Wochenende bei den Veranstaltern informieren. Da einige aus dieser Gruppe eine Migration nach Winterberg anstreben, wäre damit eine Nachwuchsförderung in Winterberg durch ausgebildete Rennsporttrainer sichergestellt.

Informationen zur Veranstaltung sind zu finden unter: www.winterberg-xco.de