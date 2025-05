Märchenhafter Tag: Kindergarten in Wallen feierte 50-jähriges Bestehen

Auf einen erfolgreichen Tag und eine schöne Jubiläumsfeier blickt der gesamte städtische Kindergarten in Wallen zurück. Dabei drehte sich alles um das Thema Märchen.

Der Tag startete um 11 Uhr mit einem Highlight in der Mehrzweckhalle in Wallen. Die Besucher erwarteten eine Aufführung des Märchens „Hänsel und Gretel“. Alle Kindergartenkinder haben diese Aufführung über mehrere Monate mit der Unterstützung von Anke Martini einstudiert. Gefördert wurde dieses Projekt durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW im Rahmen des Programms „Künstlerinnen und Künstler in der Kita“.

Der Kindergarten verwandelte sich für alle großen und kleinen Besucher in eine märchenhafte Umgebung mit vielen Stationen unter anderem einem Glücksrad, einer Hüpfburg, Kinderschminken, Bastelangeboten und Spielen. Viele ehemalige Kindergartenkinder, Gäste aus dem Ort, Kindergartenfamilien und Interessierte kamen, genossen den schönen Tag, schwelgten in Erinnerungen und machten dieses Jubiläum zu einem besonderen Tag.

Die Organisation und die Durchführung dieses erfolgreichen Tages erforderte viele helfende Hände, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Ein großer Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass der Tag ein voller Erfolg wurde.