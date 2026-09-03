Magazin für die Sauerländer Lebensart

Madeleine Shari Wulff – im WOLLcast Pauerland

Madeleine Shari Wulff – die bekannteste der Solistinnen der Night of Sounds – gibt Einblicke in ihre Ausbildung zur Opernsängerin und Schauspielerin, erzählt von den Ensembles, in denen sie sonst noch im Sauerland zu hören ist und macht deutlich, warum es unbedingt glücklich macht, in einem Chor zu singen.

3. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Musiklandschaft Sauerland zwischen Night of Sounds und Chorkonzerten

Die Night of Sounds ist jedes Jahr eines der großen Musikereignisse des Sauerlandes. Die daran beteiligten  Künstler und Chöre bieten innerhalb der Musiklandschaft Sauerland aber darüber hinaus jedes Jahr noch eine Reihe weiterer, besonderer Konzerte. Das Besondere dabei ist: Es steht jedem frei, dabei aktiv mit zu machen. Madeleine Shari Wulff – die bekannteste der Solistinnen der Night of Sounds – gibt Einblicke in ihre Ausbildung zur Opernsängerin und Schauspielerin, erzählt von den Ensembles, in denen sie sonst noch im Sauerland zu hören ist und macht deutlich, warum es unbedingt glücklich macht, in einem Chor zu singen.

Konzerte mit Madeleine Shari Wulf und Michael Nathen:

  • So. 13.9. 17 Uhr in der Kirche in Meggen – Kirchenmusikprogramm Orgel & GesangMi. 23.9. 19:30 Uhr Kohlhagen – Halbszenisches Konzert „Auf der Suche nach (Un)Sinn“ mit sehr gemischtem Programm 
  • Weihnachtskonzerte des Jungen Chors Eslohe in der Schützenhalle in Eslohe:
  • Sa. 19.12.26 um 19 UhrSo. 20.12.26 um 17 Uhr Der Junge Chor Eslohe probt Donnerstags um 19 Uhr im Dampf Land Leute Museum. Neue Sänger sind jederzeit gerne willkommen (besonders Männer😊). Der Kinderchor probt Freitagsnachmittags von 15:45 Uhr (der Ganz Junge Chor Eslohe)
  • und um 16:30 der Jugendchor Eslohe im Pfarrheim Eslohe.
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