Ein Hoch auf das Sauerland der Tatkraft

Es gibt Worte, die sind kraftvoll, kurz und klar. Eines davon heißt: Machen. Nicht zögern, nicht zaudern, nicht tausend Protokolle, sondern anfangen. Anpacken. Umsetzen. Nicht perfekt, aber mit Haltung. Und wenn es einen Ort gibt, an dem dieses Wort zu Hause ist, dann ist es das Sauerland. Hier wird nicht lange gefackelt, ob etwas „im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs“ liegt. Hier wird das Werkzeug geholt. Hier steht der Anhänger schneller im Vorgarten, als der Antrag im Rathaus liegt. Die Menschen im Sauerland sind keine Menschen der großen Bühne – aber oft die Regisseure hinter den Kulissen. Leise. Verlässlich. Und mit dem festen Vorsatz: Wenn wir es nicht machen, macht’s keiner.



Machen“ ist hier keine Worthülse, sondern Lebensform. Wer im Sauerland aufgewachsen ist, weiß: Man wartet nicht auf den perfekten Moment. Den gibt’s nämlich nie. Und wer zu lange wartet, steht irgendwann zwischen leerer Halle und leerem Tank. Also: besser machen. Ob Schützenhalle, Ruhebank, Kindergartenfest oder Dorfplatz – was hier steht, wurde nicht herbeigeredet, sondern hingebaut.



Von Freiwilligen, vom Verein, vom Nachbarn mit dem Bagger. Und das Beste: Danach gibt’s Bratwurst und ein paar Püllekes. Denn das gehört dazu. Machen ohne Feiern wäre schließlich unhöflich.



Natürlich, auch im Sauerland gibt’s Bürokratie, gibt’s Zweifel, gibt’s Hindernisse. Aber es gibt eben auch diesen Satz, der alles verändert: „Ich hab‘ da mal was vorbereitet.“ Gefolgt von: „Ist nicht schön – aber funktioniert.“ Und genau das ist die heimliche Superkraft dieser Region: Es funktioniert. Weil einer anfängt.



Vielleicht braucht Deutschland ein bisschen mehr davon: Mehr Machergeist. Mehr Mut zur Lücke. Mehr Schraubenschlüssel statt Statusbericht. Das Sauerland zeigt: Veränderung beginnt oft nicht mit Applaus – sondern mit einer Leiter, einer Stichsäge und jemandem, der einfach mal macht.

Also los. Es muss ja nicht gleich der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses sein. Man kann auch mit dem Aufstellen des Maibaumes oder der Errichtung eines Erlebnispfades rund um das Dorf anfangen. Oder mit einem Anruf. Hauptsache: Machen.



