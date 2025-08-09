Magazin für die Sauerländer Lebensart

Lyrische Wanderung durch Schmallenberg

9. August 2025 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: Screenshot

Schmallenberg ist – politisch gesehen – eine Stadt, im Grunde aber als Gebietskörperschaft eine vielgestaltige Mittelgebirgslandschaft, die alle, die ger in weiten zusammenhängenden Wälder oder zwischen Feldern und Weiden wander, begeistert.

Wilfried Diener, Jahrgang 1940, ist, wie er selber sagt, ein bekennender Sauerländer aus Iserlohn. In seinem neuen Buch „Schmallenberg – mehr als eine Stadt im Sauerland“ geht er auf eine lyrische Wanderung durch das ausgedehnte Stadtgebiet (303 Quadratkilometer). Dazu ist das Buch geschmückt mit 45 wunderschönen Farbfotografien einzelner Dörfer, Sehenswürdigkeiten und fantastischen Aussichten: ISBN 978-3-948496-98-2 – 19,90 Euro.

Mehr als eine Stadt

Wilfried Diener verbindet mit seiner persönlichen Betrachtung von Schmallenberg die Einladung zu einer lyrischen Wanderung durch die Orte, über die Berge und durch die Täler. Seine Strophen stehen im Kontext zu den aussagekräftigen Bildern des bekannten Schmallenberger Fotografen Klaus-Peter Kappest, die das Gesagte bildlich in lyrischer Weise ergänzen. Die Leser sollen angeregt werden, durch eigene Erkundungsspaziergänge und Wanderungen mehr von Schmallenberg kennenzulernen. Auch für Schmallenberger Bürgerinnen und Bürger zeichnet dieses Buch ein umfassendes Bild ihrer Heimatstadt, wenngleich sich jeder in seinem Ort, und davon gibt es in der Stadt Schmallenberg exakt 84, wirklich „zu Hause fühlt“.

Das Buch „Schmallenberg – mehr als eine Stadt – Eine lyrische Wanderunge durch das ausgedehnte Stadtgebiet mit Fotografien von Klaus-Peter Kappest“ ist ab sofort im örtlichen und sonstigen Buchhandel und direkt beim WOLL-Verlag (info@woll-verlag.de) oder online erhältlich.

Wilfried Diener: Schmallenberg – mehr als eine Stadt – Eine lyrische Wanderunge durch das ausgedehnte Stadtgebiet mit Fotografien von Klaus-Peter Kappest“, 96 Seiten, Hardcover, 20 x 21 cm, WOLL-Verlag: ISBN 978-3-948496-98-2 – 19,90 Euro.

Quelle: Sceenshot Cover
Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
