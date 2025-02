Lyriklesung mit Lina Atfah: „Was willst du, Welt?“

Staatliche Repression, Vertreibung und Flucht, das Ankommen in der Fremde: Mit ihren eindrucksvollen Gedichten nimmt Lina Atfah ihr Publikum mit auf die Reise, macht Lyrik nahbar und greifbar. Am Dienstag, 18. März, ist sie mit dem Westfälischen Landestheater (WLT) und dem Programm „Was willst du, Welt?“ im Rahmen von aufbrüche – literaturfestival [lila we:] 2025 um 19 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge in Meschede, Kampstraße 8, zu Gast.

Gemeinsam mit WLT-Schauspielerin und Theaterpädagogin Annamae Endtinger wird Lina Atfah ihre Gedichte vortragen. Diese sind fröhlich und traurig, mal voller Komik, mal bitter und hoffnungsvoll, immer leidenschaftlich. Sie rezitiert in ihrer Muttersprache Arabisch, Endtinger die Übersetzung auf Deutsch. Im Anschluss möchten Endtinger und Atfah mit dem Publikum ins Gespräch kommen – über die Entstehung sowie die Übersetzung von Lyrik – und dazu ermuntern, vielleicht selbst etwas zu Papier zu bringen. Lina Atfah sagt: „Lyrik kann die Welt nicht verändern, aber die Seelen derjenigen, die die Realität ändern können.“

Lina Atfah, die 1989 in Syrien geboren wurde und in Damaskus arabische Literatur studiert hat, dichtet in starken Bildern über Themen unserer Zeit wie Corona, Konsumverhalten und Gewalt, soziale Medien oder toxische Beziehungen. Als Einstieg zum Programm „Was willst du, Welt?“ wählte das Team ihr Gedicht „GPS“, in dem es darum geht, wie die Roboterstimme eines Navigationsgeräts der aus Syrien stammenden Lina Atfah den Weg in ihr neues Leben in Deutschland weist. Sie verließ 2014 ihr Heimatland, nachdem der syrische Geheimdienst ihr dringend davon abgeraten hatte, ihre Texte zu veröffentlichen. In Deutschland wurde sie danach für ihre Lyrik mehrfach ausgezeichnet, u.a. in der Sparte Literatur mit einem der fünf Förderpreise im Rahmen des Kunstpreises der NRW-Landesregierung. „Dieses Land hat mir das Menschsein und meine Stimme wiedergegeben“, so Atfah. Mit dem Publikum möchte die Dichterin darüber sprechen, warum sie Gedichte schreibt und worüber.

Der Eintritt zur Veranstaltung von Kulturamt der Kreis- und Hochschulstadt Meschede und Stadtbücherei Meschede ist frei. Die Lesung ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren geeignet. Bei Interesse von Schulklassen wird um Anmeldung unter Tel. 0291/205-164 bzw. per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de gebeten. „Was willst Du, Welt?“ ist eine Veranstaltung von aufbrüche – literaturfestival [lila we:] 2025, gefördert von der LWL-Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr „1250 Jahre Westfalen“. Schirmherr dieses Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Weitere Förderer des Festivals sind das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und die Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung. Mehr Informationen unter: www.literaturlandwestfalen.de