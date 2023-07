„Lust machen auf Urlaub im Natur-Erlebnisgebiet“

Tourismusverband Biggesee-Listersee

Der Zweckverband Tourismusverband „Biggesee-Listersee“ hat das neue Gastgeberverzeichnis „Natur-Erlebnisgebiet Biggesee-Listersee – mehr als seenswert!“ für die Jahre 2023/2024 herausgegeben. In dieser neuen Broschüre findet der Gast eine Übersicht über die Erlebnisvielfalt rund um Biggesee und Listersee in Attendorn, Drolshagen, Meinerzhagen, Olpe und Wenden.



Das „Natur-Erlebnisgebiet Biggesee-Listersee“ wird dabei umfangreich präsentiert. Zahlreiche Freizeitangebote, Wander-, Rad- und Wassersportmöglichkeiten und auch Shopping- und Veranstaltungshighlights sind in der Broschüre abgedruckt. Neben Hotels, Pensionen und Gasthöfen werden auch die Ferienwohnungen und Campingplätze im Heft vorgestellt. Alle fünf Kommunen der Region stellen sich zudem ausführlich vor und bieten einen Einblick in ihre lokalen Angebote und Besonderheiten.



Lust auf Urlaub

„Diese Broschüre macht Lust auf Urlaub in unserem Natur-Erlebnisgebiet“, so der Tourismusverband Biggesee-Listersee. Der Zweckverband hat sein Büro in Räumlichkeiten am Schüldernhof in Attendorn. Er wurde im August 2012 durch die Städte Attendorn, Olpe, Meinerzhagen und Drolshagen gegründet. 2017 kam die Kommune Wenden dazu.



Das war ein logischer Schritt, denn der Fluss Bigge, Namensgeber des Biggesees, entspringt in Römershagen in der Kommune Wenden. Der Zweckverband ist gegründet worden, um die heimische Tourismusregion zu fördern. In ständiger Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen in den fünf Städten und Kommunen und mit den anderen Sauerländer Seen entwickelt der Zweckverband Marketingmaßnahmen für die Quellmärkte, sowie die Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachen und den Niederlanden und Belgien. Der Tourismusverband Biggesee-Listersee ist der erste Anlaufpunkt für potenzielle Gäste. Wer hier seinen Urlaub verbringen möchte und mehr Informationen benötigt, erhält bei den Tourist-Informationen vor Ort ausführliche Unterlagen. Eine Arbeitsverteilung, die gut funktioniert.“



Fülle an Marketingmaßnahmen

Neben der Neuauflage des Gastgeberverzeichnisses produziert der Tourismusverband noch weitere Print-Medien, zum Beispiel eine Übersichtskarte für das Natur-Erlebnisgebiet, Flyer und Broschüren für Wanderer, Radfahrer, Angler, Wassersportler und Gäste, die sich die vielen Freizeiterlebnisse anschauen wollen. Der Verband unterstützt gerne Medien, die über die Region berichten wollen, hat einen Urlaubsfilm gedreht, der auch auf den Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram zu sehen ist, schaltet Anzeigen und wirbt so für die Natur-Erlebnisregion Biggesee-Listersee.“

Quelle: Biggesee-Listersee

Perfekte Infrastruktur

Wanderer und Radfahrer finden rund um den Biggesee und Listersee eine perfekte Infrastruktur. Der Tourismusverband lädt alle Sauerländerinnen und Sauerländer ein, diese Region selbst einmal zu genießen. Radfahrer lieben die schwingende Landschaft mit den kleinen und großen Hügeln, Wald und Tälern, einsamen Straßen und anspruchsvollen Trails. Die Höhenroute des Bigge-Lister-Radrings verbindet die Städte Attendorn, Drolshagen, Meinerzhagen-Valbert und Olpe sowie Bigge- und Listersee miteinander und ist mit rund 64 Kilometern eine anspruchsvolle Route. Die Seenroute führt mit etwa 50 Kilometern überwiegend am Uferverlauf der Seen entlang und ist vor allem auch für Familien geeignet. Gut zu wissen: Von der Gemeinde Wenden aus besteht über Olpe eine direkte Verbindung zum Bigge-Lister-Radring. In einer Broschüre sind viele interessante Radtouren in die fünf Städte und Kommunen zusammengefasst. Das gilt auch für Wandertouren. Das Herzstück der Regionen ist natürlich der 46 Kilometer lange „Bigge-Lister-Weg“, der auf einer großen Runde das Natur-Erlebnisgebiet am Biggesee und Listersee erschließt. Genießer kombinieren ihre Etappen mit einer Schifffahrt auf dem Biggesee. Der Wanderweg ist in zwei Tagen zu erwandern. Durch Verbindungswege lassen sich auch kleinere Wanderrunden zusammenstellen. Zum Abschluss bietet sich der Aufstieg zum Biggeblick in der Waldenburger Bucht bei Attendorn an, einer Aussichtsplattform in 90 Meter Höhe mit einem herrlichen Blick über den Biggesee. In der Wanderbroschüre werden zahlreiche kurze und längere Wandertouren in den Kommunen beschrieben, zum Beispiel der 41 Kilometer lange Rundweg um Wenden, der auch zur Biggequelle in Römershagen führt. Die Bigge ist mit 45 Kilometern der längste Zufluss der Lenne, die auf ihrem Weg nach Finnentrop auch den Biggesee befüllt.



Wasserspaß, Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmale Und es liegt auf der Hand, dass man den Sommer am besten mit Wasserspaß am Biggesee und Listersee genießen kann. Es gibt viele Badestellen zum Schwimmen, es gibt Möglichkeiten zum Angeln, Tauchen oder man kann die Seen von einem Kanu oder Segelboot aus genießen. Die Städte und Kommunen bieten eine Fülle von Sehenswürdigkeiten. Bei der Hansestadt Attendorn denkt man unweigerlich an die Atta-Höhle und den Biggeblick. Auch das Attendorner Feuerwehrmuseum und der Bieketurm sind interessant. Drolshagen hat seine St. Clemens Pfarrkirche, das alte Kloster, den alten Bahnhof Hützemert und ein begehbares Hecken-Labyrinth. Der Fluss Volme entspringt bei Meinerzhagen. Hier kann man die Meinhardus-Mattenschanzen, die romanische Emporenbasilika Jesus Christus, die Villa im Volkspark und die Knochenmühle Mühlhofe besuchen. In der vielseitigen Shoppingstadt Olpe können Wanderer auf einem kleinen, historischen Stadtrundgang, zum Beispiel den Kurkölner Platz, den Standort der ehemaligen „Obersten Stadtmühle“ und die Reste der mittelalterlichen Stadtmauer mit Hexenturm anschauen oder am Obersee spazieren gehen. Die Kommune Wenden punktet unter anderem mit dem technischen Kulturdenkmal Wendener Hütte, der Wallfahrtskapelle Dörnschlade, der Biggequelle bei Römershagen und der Aussichtsplattform in Wenden-Heidt – 458 Meter über NN.