„LOSterhasen“ für den guten Zweck

Der Rotary Club Meschede-Warstein bietet in diesem Jahr bis Ostern wieder seine

beliebten „LOSterhasen“ an. Das sind kleine Lindt-Schokohasen, die nicht nur süße Freude bereiten,

sondern auch eine Losnummer enthalten. Diese nimmt automatisch an einer Verlosung teil, bei der es

zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen gibt. Mit dem Erlös der LOSterhasen unterstützt der Rotary Club

Meschede-Warstein soziale Zwecke vor Ort.



Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Darunter unter anderem VIP-

Tickets für den FC Schalke 04 und Tickets für Borussia Dortmund, Rundflug und Ballonfahrt, hochwertige

Küchengeräte, Akkuschrauber, Brennholz sowie viele weitere Sachpreise, Eintrittskarten und

Einkaufsgutscheine. Ein “LOSterhase” kostet 5 Euro. Der gesamte Erlös fließt in soziale Projekte in Eslohe, Meschede, Warstein und Umgebung. „Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren haben wir die Auflage auf 3.000 Stück erhöht“, erklärt Markus von Weichs, Präsident des Rotary Clubs Meschede-Warstein. „Unser besonderer Dank gilt den zahlreichen Sponsoren, die diese Aktion mit hochwertigen Preisen unterstützen.“



„LOSterhasen“ eignen sich auch hervorragend als kleine Aufmerksamkeit für Kunden, Mitarbeiter, Freunde

oder Familie. Erhältlich sind sie vom 02.03. – 02.04.26 in Warstein im “Haus der Geschenke” Schmitt-Nüse,

(Hauptstraße 73), Nolte -Der Marktbäcker (Hauptstraße 92) sowie in Meschede im Weinhandel Josef

Menke, (Warsteiner Straße 12) und in der Buchhandlung WortReich (Ruhrstraße 23) – nur solange der

Vorrat reicht. Die Gewinn-Losnummern mit den zugehörigen Gewinnen werden unter notarieller Aufsicht ermittelt und am Ostermontag, 06. April 2026 unter https://meschede-warstein.rotary.de bekannt gegeben. Dort sind auch alle weiteren Informationen zur Aktion zu finden. Die Gewinne können ab dem 13. April 2026 in der Kanzlei von Steuerberater Hegener, Enster Straße 13 in Meschede und im “Haus der Geschenke” Schmitt-Nüse, Hauptstrasse 73 in Warstein abgeholt werden.