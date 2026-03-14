 LONGINES BALVE OPTIMUM – Wo Tradition auf große Träume trifft 

Wenn das Longines Balve Optimum vom 03. bis 07. Juni 2026 seine Pforten öffnet, liegt diese ganz besondere Stimmung in der Luft: diese Mischung aus Tradition und Moderne ist überall spür- und greifbar, denn an dem historischen Ort zu Fuße des Schlosses Wocklum findet eines der ältesten Reitturniere Europas statt. Das LONGINES BALVE OPTIMUM fasziniert, zieht an, garantiert Spitzensport. Hier werden unter anderem acht Deutsche Meistertitel vergeben – von Springreitern und Springreiterinnen, Dressur Grand Prix Special und Kür bis hin zum U25-Grand-Prix und der Para-Dressur – und alle Augen richten sich auf die nationalen Champions, die vielleicht den Sprung zu den Weltmeisterschaften in Aachen schaffen, denn Balve ist in der Dressur und Para-Dressur die Sichtung zum wichtigsten Championat des Jahres.

„Das Starterfeld in Balve lässt keine Wünsche offen. Das ist nicht nur für die Zuschauer ein echtes Highlight, sondern natürlich auch für uns Bundestrainer. Balve hat seine ganz eigene Magie“, sagt Monica Theodorescu, Bundestrainerin Dressur. Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen ergänzt: „Balve ist der perfekte Ort, um Sportlerinnen und Sportlern aller Altersklassen eine Bühne zu bieten – vom Nachwuchs bis hin zu den Profis. Hier können Talente zeigen, was in ihnen steckt.“ Und das in diesem Jahr schon einen Tag eher. Aufgrund des Feiertages (Fronleichnam fällt auf den 04. Juni) startet das Longines Balve Optimum bereits am Mittwoch, 03. Juni, mit einer Neuheit: ein Creator Event für Reitsport-Influencer. Gemeinsam mit Consteed wird in diesem Jahr aus einer starken Partnerschaft ein einmaliges Creator Event entwickelt. Bekannte Reitsport Influencer bekommen am Nachmittag einen exklusiven Lehrgang auf dem Platz der Meister mit der Bundestrainerin der Dressur Monica Theodurescu sowie im Springen mit Harm Lahde, Bereiter des Gestüts „Drei Eichen“, der 2021 mit „Just a Dream“ den Weltmeister der Jungen Springpferde stellte. Alle Besucher und Interessierte können die Trainings hautnah verfolgen und ihre Lieblings-Influencer anschließend beim Meet & Greet persönlich treffen. Zusätzlich führt Consteed seine smarten Horse-Sneaker live vor. Der Eintritt am Mittwoch ist frei.

„Zukunft braucht Herkunft“

Unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ rückt Balve den Nachwuchs ins Rampenlicht. Junge Reiterinnen und Reiter sowie Nachwuchspferde zeigen hier, was in ihnen steckt – von der Youngster Tour im Springstadion über den U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport bis zum Provinzial Junioren Förderpreis. In der Dressur beweisen die besten sieben- bis neunjährigen Grand-Prix-Nachwuchspferde in der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal ihr Können, während der Richard Wätjen Gedächtnispreis den acht- bis elfjährigen Youngstern eine altersgerechte Bühne bietet und Station der renommierten „Derby Stars von Morgen“-Tour ist.

Quelle: Longiness Balve Optimum

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich junge Pferde und Reiter hier entwickeln. Balve ist der perfekte Ort, um Talente früh zu fördern und die Champions von morgen auf die großen Bühnen vorzubereiten“, sagt Rosalie von Landsberg-Velen.

Hochklassiger Sport und internationale Stars

Wer in Balve glänzt, kann sich für die Weltmeisterschaften empfehlen, denn die Dressur und Para-Dressur hält ihre Sichtung unter anderem in Balve ab. Große Namen wie Isabell Werth, Katharina Hemmer, Ingrid Klimke, Frederic Wandres, Matthias Alexander Rath oder Sönke Rothenberger kämpfen hier um die Meistertitel.

Auch die Deutschen Meisterschaften der Para-Dressurreiter sind ein fester Bestandteil des Programms. Para-Dressur-Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer beschreibt die besondere Stimmung: „Es ist ein Traum, dass unsere Para Reiter zeit- und ortsgleich mit den Regelsportlern ihre Meisterschaften feiern dürfen. Solche Momente vergisst man nie.“

Rosalie von Landsberg-Velen ergänzt: „In Balve geben wir dem Reitsport in all seinen Facetten ein Zuhause – hier feiern wir gemeinsam die Leidenschaft für Pferd und Sport.“

Balve – ein Erlebnis für alle Sinne

Abseits der Prüfungen bietet Balve ein vielseitiges Rahmenprogramm: Der Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Vereine, wenn der „Tag der Vereine“ – präsentiert von der Volksbank in Südwestfalen – stattfindet. Am Samstag sorgt die OPTIMUM Nacht der Show für spektakuläre Unterhaltung – in jedem Jahr gibt es ein Programm der Extraklasse. Aber natürlich gibt es in Balve auch allerhand für die Shoppingwütigen und Genießer von allerlei Leckerbissen. Mode, Accessoires und Reitsportartikel locken auf der Shoppingmeile, kulinarische Genüsse warten in der Food Plaza, und im OPTIMUM Green Circle präsentieren Unternehmen nachhaltige Konzepte sowie informative Talkformate.

Auch Charity hat beim LONGINES BALVE OPTIMUM einen festen Platz: Es werden Aktionen zugunsten von „Reiten gegen den Hunger“, einer Initiative der Welthungerhilfe, durchgeführt.

Ob packender Spitzensport, Nachwuchsförderung, fesselnde Shows, Shopping oder entspanntes Flanieren über das Gelände – das LONGINES BALVE OPTIMUM verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Emotionen, Leidenschaft und großartiger Momente.

www.balve-optimum.de