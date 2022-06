LONGINES BALVE OPTIMUM: Spitzensport am ersten Tag

Sie kam, sah und siegte: Helen Erbe war das Maß der Dinge in der Intermediaire II (Piaff Förderpreis; Preis der Liselott Schindling Stiftung), der Einlaufprüfung zur Meisterschaft der U25 Dressurreiter beim LONGINES BALVE OPTIMUM. Mit Carlos FRH, dem Erfolgspferd ihrer älteren Schwester Hannah Erbe, tanzte die 21-Jährige zum Sieg.

74,482 % – so lautete das amtliche Ergebnis – und einstimmig sahen die Richter Helen Erbe und den 15-jährigen Hannoveraner Wallach Carlos FRH (v. Weltmeyer) auf dem ersten Platz. Ein vielversprechender Auftritt, denn es ist die erste Saison für Helen im Lager der U25-Reiter und auch die erste Saison mit ihrem neuen vierbeinigen Partner. Diesen übernahm sie von ihrer älteren Schwester Hannah, die auf Carlos FRH im vergangenen Jahr sowohl Vize-Europa- als auch Deutsche Vizemeisterin im U25-Lager wurde. Nun schickt sich Helen an, in die Fußstapfen ihrer Schwester zu treten und nimmt Kurs auf Medaillen in der U25-DM. Die erste Entscheidung über Edelmetall der U25-Reiter fällt am morgigen Freitag, 10.06., im U25-Grand Prix (Piaff Förderpreis; Preis der Liselott Schindling Stiftung).

Rang zwei belegten Alexa Westendarp und ihre elfjährige Hannoveranerin Four Seasons FRH (v. Fidertanz). Die 24-Jährige und die bewegungsstarke Rappstute erhielten 72,500 %.

Quelle: BALVE - Longines Optimum 2022 BALVE – Longines Optimum 2022 NETZ Raphael (GER), Exclusive BB PIAFF-FÖRDERPREIS Deutsche Meisterschaft Grand Prix U25 Preis der Liselott Schindling-Stiftung Dressurprüfung Kl. S*** | Intermediaire II Balve, Reitstadion Schloss Wocklum 09. June 2022 © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz

Platz drei fiel an Raphael Netz – amtierender U25-Europameister im U25-Grand Prix und Deutscher Vizemeister im U25-Grand Prix. Der 23-jährige Bereiter aus dem Stall von Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl hatte Exclusive BB gesattelt, da sein EM-Pferd Elastico aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war. 71,789 % gab es für seine Leistung auf dem zwölfjährigen Donnerschwee-Nachkommen, den ihm Beatrice Bürchler-Keller zur Verfügung stellt. „Exclusive hat mir ein sehr sehr gutes Gefühl in der Trabtour gegeben und sie war meiner Meinung nach die beste, die wir bislang gezeigt haben. Auch die Piaffe war noch nie so gut“, so Raphael Netz, der weiter berichtet „Leider hatten wir zwei Haker in den Galoppwechseln. Aber im Großen und Ganzen hatte ich ein super Gefühl. Exclusive ist ja noch recht unerfahren, aber sehr motiviert. Wenn wir es morgen ohne technische Fehler schaffen, dann ist noch mehr drin. Jetzt werde ich aber erst mal den Ritt analysieren – damit mich morgen mein Pferd noch besser versteht.“ Mama Janet Netz fieberte am Rand des Vierecks mit und ritt die Prüfung quasi ebenfalls. „Raphael lebt ein Stück weit meinen Traum. Ich wäre gerne Profireiterin geworden, meine Eltern hatten mir das Reiten jedoch nicht erlaubt. Also ritt ich immer heimlich“, so die Hessin.

U25 DM

PIAFF FÖRDERPREIS

Preis der Liselott Schindling Stiftung

Intermediaire II

1. Helen Erbe/ Carlos FRH 74,842 %

2. Alexa Westendarp/ Four Seasons FRH 72,500 %

3. Raphael Netz/ Exclusive BB 71,790 %

4. Selina Söder/ Zaire-E 71,684 %

5. Paulina Holzknecht/ Entertainer Win T 71,026 %

Eröffnungsspringen: Mit Chili auf Rang 1

Rasant rasten Sarah Nagel-Tornau und ihre erst neunjährige Chili zum Sieg im Eröffnungsspringen – dem OPTIMUM Welcome Preis – des LONGINES BALVE OPTIMUM (0/56,09 sec.) im Piepenstock Springstadion. Nomen ist bei der westfälischen Colestus-Tochter sprichwörtlich Programm. 1,41 Sekunden war das Damen-Duo schneller als die zweitplatzierten Herren Felix Haßmann und GSI Pit Perigueux – ein zehnjähriger Oldenburger Hengst von Perigueux (0/57,50). Haßmann wurde 2019 in Balve erstmals Deutscher Meister der Springreiter. Ob ihm die Wiederholung dieses Jahr gelingt? Rang drei fiel an Richard Vogel, der den neunjährigen Hannoveraner Hengst Daymian (v. Darco) gesattelt hatte (0/ 57,78 sec.). Dahinter rangierte Mynou Diederichsmeier, 2019 Deutsche Meisterin der Springreiterinnen, mit dem elfjährigen Holsteiner Cosmo (v. Colman). Eine erneute Goldmedaille würde der Lilienthalerin sehr gut gefallen. Wir erinnern uns gerne, denn niemand hat jemals so viele Freuden-Krokodilstränen verdrückt…

Am morgigen Freitag geht es um 12.30 h weiter mit der 1.Wertungsprüfung in der DM der Springreiterinnen sowie um 15.15 h mit der 1. Wertungsprüfung in der DM der Springreiter/ Offene Klasse.

OPTIMUM Welcome Preis

1. Sarah Nagel-Tornau/ Chili H 0/ 56,09

2. Felix Haßmann/ GSI Pit Perigueux 0/ 57,50

3. Richard Vogel/ Daymian 0/ 57,78

4. Mynou Diederichsmeier/ Cosmo 0/ 59,27

5. Johannes Ehning/ C-Jay 0/ 59,60

6. Michael Viehweg/ Comanche 0/ 59,81

7. Hendrik Sosath/ Cadora 0/ 59,89

Alle Ergebnisse finden Sie hier: https://results.hippodata.de/2022/2138/html/de/hippodata/index.html