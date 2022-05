LONGINES BALVE OPTIMUM – es geht bald wieder los!

Alles neu macht der Mai? In unserem Falle ja! Denn derzeit werden neue Reitböden im Dressur- und Springstadion verlegt! Dadurch wird es nicht nur nochmals verbesserte Bedingungen für die Sportler geben, sondern es wird auch ein neues Look & Feel auf dem Gelände des LONGINES BALVE OPTIMUM vom 09. bis 12. Juni erlebbar sein. Wieso wir diesen großen Aufwand derzeit betreiben? Die Böden waren von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen und mussten somit komplett erneuert werden, um weiterhin an diesem Standort die Deutschen Meisterschaften der Dressur- und Springreiter ausrichten zu können.

Eine riesige Investition für den Reiterverein sowie für die Turniergemeinschaft Balve. Mit vereinten Kräften und finanzieller Förderung durch das Land NRW konnte nun bereits das Springstadion zu einem hochprofessionellen „Ebbe und Flut“-Platz umgebaut werden. Das Dressurstadion wird diesem nun folgen. Der Umbau in solch eine neuartige Bodenkonstruktion beinhaltet viele positive und nachhaltige Aspekte. Zum einen für das tägliche Training der Pferde und die sehr viel schonendere Belastung der Beine, als auch insbesondere vor dem Hintergrund der Bodenpflege, die mit viel geringerem Aufwand und Wasserverbrauch durchgeführt werden kann. „Wir sind sehr stolz und dankbar, in diesem Jahr unseren Teilnehmern an den Deutschen Meisterschaften so phantastische sportliche Voraussetzungen bieten zu können“, so Rosalie von Landsberg-Velen. Durch die Optimierung der Plätze werden auch die Tribünen und der Platz zwischen den beiden Arenen verändert. „Zum Vorteil“, wie die Turnierveranstalterin erläutert. Zwischen den beiden Plätzen wird künftig das Pressezelt für die Journalisten stehen. Zentral – für optimale Arbeitsbedingungen!

Quelle: Longines Balve Optimum

Sowohl das Sportprogramm als auch die Rahmenveranstaltungen des LONGINES BALVE OPTIMUM werden wieder erstklassige Qualität garantieren. Unter anderem werden sechs neue Deutsche Meister gesucht und gefunden: Dressur (Grand Prix Special und Grand Prix Kür), Dressur U25 (U25 Grand Prix und Grand Prix Kür) und die Springreiterinnen und Springreiter. Dazu kommen Nachwuchs-, Amateur-, nationale und internationale Prüfungen in Viereck und Hürdenwald. Zukunft braucht Herkunft – unser Motto ist in unserer DNA fest verankert. Sport, Show, Shopping, Stars und Sternchen: Wir freuen uns, den Zuschauern endlich wieder Full House, unsere wunderbare Shoppingmeile, den Welcome-Abend, den Show-Abend und auch das Sparkassen Kinderland präsentieren zu können! Das LONGINES BALVE OPTIMUM wird wieder mit seiner geliebten und gewohnten Atmosphäre und den vielseitigen Möglichkeiten strahlen.