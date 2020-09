Longines Balve Optimum – Endlich geht es los!

2020 ist kein gewöhnliches Jahr. Das hat auch das Longines Balve Optimum zu spüren bekommen. Nachdem das Turnier, das eigentlich im Mai stattfinden sollte, in den Herbst verschoben wurde, kann es leider nicht in dem Umfang stattfinden, den die Pferdefreunde im Sauerland sonst so schätzen und gewöhnt sind. Doch es ist ein Trost, dass immerhin die Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter und Dressurreiterinnen stattfinden können.

Das Turnier beginnt

Am Donnerstag war der große Anreisetag für die Viereck-Profis: von 15.00 bis 19.00 Uhr konnten die Reiter ihre Pferde beim Freien Training schon mal an den Turnierplatz gewöhnen. Um 18 Uhr stand dann der Tierarzt-Check für Pferde, die die Deutsche Meisterschaft mitlaufen, an.

Freitag: die ersten Dressurprüfungen finden statt

Der Freitag begann mit dem Preis der Nürnberger Versicherungen, die Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal, einer Dressurprüfung der Klasse S* – St. Georg Special. Hier siegte Marcus Hermes mit seinem Pferd Hugo FH, vor Carina Bachmann auf ihrer Stute Quadrophenia und Hubertus Schmidt und dem achtjährigen Vainqueur.



Um 12.30 Uhr setzte sich der erste Turniertag mit der Vorbereitungsprüfung des Piaff-Förderpreises der Liselott-Schindling-Stiftung fort, hierbei handelte es sich um eine Dressurprüfung der Klasse S*** – Intermediare II. Von 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen gewann Ann-Kathrin Lindner auf FBW Sunfire, auf dem zweiten Platz landete Hannah Erbe auf Carlos vor Raphael Netz auf Lacoste.

Kamen am Freitag im Piaff-Förderpreis auf den dritten Platz, Raphael Netz und Lacoste.

Highlight des ersten Tages

Den Abschluss des ersten Turniertages bildete der Preis des Landes Nordrhein-Westfalens, der mit einer Dressurprüfung der Klasse S**** eine Qualifikationsprüfung für die Deutsche Meisterschaft war. Hier siegte Isabell Werth mit Weihegold OLD (81,600 %) vor Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera BB (81,340 %). Auf den dritten Platz ritt Dorothee Schneider mit Faustus (78,360 %). Somit wurde der erste Turniertag des Longines Balve Optimum mit einem Highlight abgeschlossen. Bei tollem Wetter werden die folgenden beiden Turniertage mit Freude erwartet, an den voraussichtlich dann auch ein paar mehr Zuschauer vor Ort sein werden.