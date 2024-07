Lokales SEO – für kleine Unternehmen im Sauerland ein großer Vorteil

Nicht jedes Business ist ein nationales oder gar ein globales. Auch kleine und mittlere, vor allem regionale und lokale Unternehmen sind für eine vielfältige Geschäftskultur und eine lebendige Region, wie es das Sauerland ist, unverzichtbar. Aber auch kleine, regionale Geschäfte und Betriebe kommen um Marketing nicht drumherum. Von allein kommen auch in der Region die Kunden nicht. Wie lokale Suchmaschinenoptimierung dabei helfen kann, erklärt der Beitrag.

Was ist Local SEO?

SEO, Suchmaschinenoptimierung, als eine Form des digitalen Marketings, um von den Menschen schneller und besser gefunden zu werden, gehört seit Jahrzehnten zu einem gesunden Marketing-Mix.

Kleine und mittelständische Unternehmen müssen dabei aber nicht jedem SEO-Trend folgen, sondern sollten sich auf die Kernelemente konzentrieren, die für eine lokale oder regionale Auffindbarkeit wichtig sind. Um genau diese lokale und regionale Sichtbarmachung der Marke geht es bei der Local SEO.

Wichtige Eckpfeiler der lokalen Suchmaschinenoptimierung sind dabei Kundenerfahrungen, Standortinformationen, Öffnungszeiten, Sonderangebote, Bilder und lokale Keywords. Dabei ist der zentrale Punkt bei der Local SEO nicht zwingend die Website, sondern das Google-My-Business-Profil eines Unternehmens.

Warum ist Local SEO besonders für kleine Unternehmen wichtig?

Je nachdem, in welcher Branche, Region oder spezifischen Nischen sich ein Unternehmen befindet, ist die Auswahl der richtigen Marketing-Tools für eine optimale Sichtbarkeit und Werbung für das Unternehmen wichtig. Während beispielsweise Social Media und vor allem Instagram für die Tourismusbranche im Sauerland ein wichtiges Instrument ist, ist es bei kleinen und regionalen Betrieben und Geschäften die Local SEO.

Unternehmen, die einen physischen Standort und damit ein geografisches Einzugsgebiet von Kunden haben, sollten lokale Suchmaschinenoptimierung in ihre SEO-Strategie integrieren. Optimieren kleine Unternehmen ihre Online-Präsenz auf lokale Kundschaft, können sie sich große Vorteile gegenüber den Wettbewerbern aufbauen.

Sichtbar im Sauerland – die drei wichtigsten Tipps für Local SEO

Damit es gelingt, die Sichtbarkeit eines Unternehmens in den lokalen Suchergebnissen zu pushen, haben wir die wichtigsten Eckpunkte für den Aufbau einer Local-SEO-Strategie zusammengetragen. Darüber hinaus ist es ratsam, sich vor allem für die Entwicklung einer Strategie und die ersten Schritte in der Welt der Suchmaschinenoptimierung einen starken Partner wie Poosch Consulting aus Siegen an Bord zu holen.

1. Online-Verzeichnisse

Branchenbücher und Einträge in regionalen und branchenspezifischen Online-Verzeichnissen waren lange Zeit fast die einzige Möglichkeit, digital über die eigene Website hinaus Marketing zu betreiben und die Markenbekanntheit zu steigern. Zum Glück sind die Möglichkeiten lokalen Online-Marketings mittlerweile weitaus umfangreicher. Dennoch zählen Branchenbuch-Einträge und Einträge in vor allem regionalen Online-Verzeichnissen noch zu einer wichtigen Local-SEO-Maßnahme.

2. Google My Business

Der Kernpunkt einer jeden lokalen Präsenz im Internet ist das Google My Business-Profil, heute nur noch Google Unternehmensprofil. Google stellt damit Unternehmen und Einzelpersonen eine Möglichkeit zur Verfügung, schnell und auch ohne Website von Nutzern gefunden zu werden, ist das Business-Profil bei Google komplett bestückt und immer aktuell, bestehen hohe Chancen den Nutzern bei Suchen in der Umgebung oder Region direkt angezeigt zu werden. Das Profil ist weit mehr als ein simpler Eintrag in einem Branchenbuch. Die Präsenz kann mit Feedback, Bewertungen, News, Bildern, Terminen und vielem mehr gefüttert und stets aktuell und interaktiv gehalten werden.

3. Bewertungen und Kundenstimmen

Kundenmeinungen und Bewertungen spielen bei den Entscheidungen, ein Geschäft oder ein Restaurant aufzusuchen, den Lieferservice zu nutzen oder online einzukaufen, eine große Rolle. Die Integration von Kundenstimmen auf der Website und vor allem das Sammeln von Bewertungen in den sozialen Medien und auf dem Google oder Bing-Unternehmensprofil ist daher essenziell, um sichtbarer und bekannter zu werden.