Lob für alkoholfreies Bier aus Warstein

Exzellente Qualität, erlesene Rohstoffe und eine individuelle Handschrift: Dass die Biere der Haus Cramer Gruppe qualitativ hochwertig sind, wurde wiederholt von der internationalen Qualitätsprüfung für Bier der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) bestätigt. In diesem Jahr hat die DLG erstmalig eine Sonderauszeichnung für das beste alkoholfreie Bier vergeben. Der Gewinner: Das Warsteiner Alkoholfrei 0,0 %. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften hat es die Experten-Jury überzeugt und sich in der Kategorie alkoholfreie Biere an die Spitze gesetzt. Unter 25 getesteten Produkten wurde es als bestes alkoholfreies Bier ausgelobt.

„Diese Auszeichnung bestärkt einmal mehr unsere tägliche Arbeit und dass unsere hohe Qualität die Erwartungen unserer Kunden an unsere Produkte erfüllt sowie auch dem Anspruch der Experten gerecht wird“, freut sich Frank Homann, Technischer Direktor Qualitätsmanagement und ergänzt: „Der besondere Dank gilt natürlich den Brauerinnen und Brauern sowie allen Kolleginnen und Kollegen, die täglich alles für unsere ausgezeichnete Produktqualität tun.“

Neben der Sonderauslobung hat die DLG zum wiederholten Mal die Qualität mehrerer Produkte mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Alle acht eingereichten Produkte wurden mit der höchsten Auszeichnung prämiert, dazu gehören der Klassiker Warsteiner Premium Pilsener, das Landbier Brewers Gold, Warsteiner Herb, das neue Warsteiner Extra sowie die alkoholfreien Biere Warsteiner Alkoholfrei, Warsteiner Herb Alkoholfrei und Warsteiner Alkoholfrei 0,0 %. Mit der Goldmedaille anerkannt wurde zudem das Frankenheim Alt, ebenfalls ein Produkt der Haus Cramer Gruppe. Die Auszeichnung mit Gold zeichnet „alle prämierten Produkte […] durch eine überdurchschnittliche Qualität aus“, so die DLG.

Haus Cramer Gruppe

Die Haus Cramer Gruppe ist ein familiengeführtes Getränkeunternehmen mit Sitz im sauerländischen Warstein, das sich über neun Generationen hinweg zu einem weltweit agierenden Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt hat. Das Unternehmen ist seit 1753 im Besitz der Familie Cramer und wird seit 2012 von Catharina Cramer als Inhaberin der Gruppe geführt. Zum Portfolio der Haus Cramer Gruppe zählen unter anderem die Produkte der Warsteiner Brauerei, der Herforder Brauerei, der Privatbrauerei Frankenheim, der Paderborner Brauerei sowie der bayerischen König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg und der irischen Rye River Brewing Company.