Literaturtreffen im Vogtland mit dem Sauerländer Autor Michael Martin

Eine Premiere der besonderen Art gab es am 22. Oktober in Klingenthal. Erstmals fand ein Literaturtreff der Partnerstädte Klingenthal (Vogtland), Neuenrade (Sauerland) und Kraslice (Tschechische Republik) statt. Mit dabei Milan Hlousek aus Kraslice, Michael Martin aus Neuenrade und Stephan Ernst aus Klingenthal. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung vom Klingenthaler Journalisten Thorald Meisel und dessen tschechischen Kollegen Vladislav Podracky. Beide hatten fast 20 Jahre wöchentlich in der Tageszeitung „Freie Presse“ die Seite „Blick nach Böhmen“ gestaltet. Unterstützt wurde das Projekt durch die Vogtländische Literaturgesellschaft „Julius Mosen“, die Stadt Klingenthal, die durch den stellvertretenden Bürgermeister Gerhard Nöbel vertreten wurde, und den Gasthof zum Döhlerwald.

Neuenrade Partnerstadt von Klingenthal

Die Idee für den Literaturtreff entwickelte Thorald Meisel bereits vor Jahren. Den endgültigen Anstoß gab letztlich 2018 in Kraslice eine Veranstaltung der deutsch-tschechischen Krimi-Lesereihe, an der auch Milan Hlousek (43 Jahre) mit seiner Erzählung „Der Dieb, der durch die Wand ging“ aufgetreten war. „Neuenrade ist seit 1990 Partnerstadt von Klingenthal, Kraslice sogar schon seit 1971. Ein Treffen von Autoren aus den Partnerstädten könnte die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe heben“, sagte er sich der Klingenthaler, der bereits 2018 für sein ehrenamtliches Engagement den Bürgerpreis erhalten hatte.

Über Alt-Bürgermeister Klaus Peter Sasse wurde der Kontakt nach Neuenrade geknüpft und Michael Martin (62) für das Projekt gewonnen. Dessen Buch „Sauerländer. Besser geht’s nicht“ gehört inzwischen zu den Bestsellern des in Schmallenberg ansässigen Woll-Verlages, bei dem der Autor bereits mehrere Bücher veröffentlicht hat, darunter über Märchen, Sagen und Bräuche des Sauerlands.

Klingenthals namhaftester Autor ist ohne Zweifel Stephan Ernst, der im August seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Der Absolvent des Leipziger Literaturinstituts(1976-1979) hat unter anderem ein Buch über den Altai geschrieben, den er mit seiner Frau Christine mehrfach besuchte. Beide streiften dabei wochenlang zu Fuß mit einem Zelt durch das Gebirge, betrieben dabei ornithologische Forschungen und schrieben auch auf, was ihnen unterwegs passierte. Das war eine ganze Menge.

Kriminalgeschichten von Milan Hlousek, Humoristisches über die „Eingeborenen der tausend Berge“ von Michael Martin und Reiseabenteuer von Stephan Ernst – die unterschiedlichen Themen der drei Autoren gaben dem Abend eine besondere Würze und fanden bei den Besuchern großen Anklang. So war denn auch zwei unterhaltsamen Stunden die einhellige Meinung vorherrschend, dass die erfolgreiche Premiere eine Fortsetzung haben sollte – in Neuenrade und auch in Kraslice. Denn Stephan Ernst arbeitet an einem neuen Buch, in den er auch die Zeit der politischen Wende 1989/90 in Klingenthal ebenso verarbeitet, wie seine Erlebnisse als damals angehender Buchhändler mit der Treuhand.