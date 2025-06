Literaturtage NRW in Schmallenberg

Lesungen, Begegnungscafé, Crime-Time und Schreibwerkstatt

Ab Freitag, dem 13. Juni wird der Dritte Ort im Holz- und Touristikzentrum drei Tage lang zum Treffpunkt für Literaturbegeisterte jeden Alters, wenn der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in NRW (VS NRW) und das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg zu den Literaturtagen NRW einladen.

Das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt blickt bereits auf eine 50-jährige Tradition zurück, mit einem abwechslungsreichen Programm aus Lesungen, Workshops und Begegnungen in jährlich wechselnden Städten.

Zur Eröffnung am Freitag um 16 Uhr lesen nach den Begrüßungen durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Schmallenberg, Hans-Georg Bette, die Landesvorsitzende des VS NRW, Jana Engels und die Leiterin des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg, Saskia Holsträter, Autorinnen und Autoren verschiedener Genres aus ihren Werken: Die kürzlich für ihre Erzählung „Nachthimmelweit“ mit dem Gedok-Literaturförderpreis ausgezeichnete Schriftstellerin Marina Jenkner, Maler und Schriftsteller Gerd Puls sowie die für ihre düsteren Fantasy-Geschichten bekannte Autorin Angie Harrisson.

Um 19 Uhr folgt die Präsentation „Kunst trifft Lyrik – Ein Experiment am Abend“ unter Beteiligung der bildenden Künstlerinnen und Künstler Valentina Goeck, Werner Hesse, Annette Königs, Jost Pieper, Sandra Tusch-Dünnebacke der Künstlergruppe „Fredeburger Kunstköppe“ und der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Bela Chekurishvili, Rudolf Gier, Thomas Kade, Jens Olaf Koch und Maria Soulas. Ein Kurzfilm zu dem Projekt, bei dem die Kunstwerke auf literarische Weise interpretiert werden, wird bereits ab Donnerstag, den 12. Juni bereits online als Vorschau auf der Webseite https://vs-nrw.de/literaturtage/literaturtage-2025/ präsentiert.

Am Samstag, den 14. Juni verwandelt sich der Dritte Ort von 12-16 Uhr in ein literarisches Begegnungscafé. Neben abwechslungsreichen „Standup-Kurzlesungen“ in der „Lit-Lounge“ und einer Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche können alle Bücherfans die Autorinnen und Autoren Harald Gesterkamp, Ute Heymann genannt Hagedorn, Marina Jenkner, Sabine Houtrouw, Bärbel Klässner, Gitta Edelmann, Hakan Akçit, Joshua Clausnitzer, Jana Engels und Herbert Somplatzki bei einer Tasse Kaffee persönlich kennenlernen.

Für die kostenfreie Schreibwerkstatt von 13-15.30 Uhr, mit Kinderbuchautorin Sigrid Zeevaert, können sich Kinder und Jugendliche noch bis Donnerstag, 12. Juni im Kulturbüro unter 02972/980-232 und per E-Mail an kulturbuero@schmallenberg.de anmelden.

Später am Samstag, um 19 Uhr wird es kriminell in der „Crime-Time“ mit Sabine Gronover, Ute Heymann genannt Hagedorn und Michael Itschert. Moderiert von Gitta Edelmann stellen die Krimi-Autorinnen und Autoren ihre Werke voller Spannung, unerwarteter Wendungen und Rätsel vor.

Am Sonntag sind Interessierte von 12-16 Uhr herzlich eingeladen, der öffentlichen Podcast-Aufzeichnung zum Thema „Wieviel Wirklichkeit steckt in Romanen? Ein Buch als Spiegel der Gesellschaft“ mit den Gästen Sabine Houtrouw, Bärbel Klässner, Gitta Edelmann, Hakan Akçit, Joshua Clausnitzer und Jana Engels zu folgen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Auf der Internetseite https://vs-nrw.de/literaturtage/literaturtage-2025/ sind weitere Informationen über die Beteiligten Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu finden.

Eine Programmbroschüre liegt an öffentlichen Stellen in Schmallenberg aus und ist online abrufbar unter www.dritter-ort-schmallenberg.de

Die Literaturtage werden u.a. gefördert und finanziell unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, von der Gesellschaft für Literatur NRW, von dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) NRW sowie von der Stadt Schmallenberg.