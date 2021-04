Literaturfestival „europa:westfalen“ – Im Herzen des Sauerlandes

„Das Sauerland – im Herzen Europas“: So lautet das Thema der Literaturveranstaltung, bei der am Freitag, 7. Mai, in Schmallenberg im HABBELS und am Samstag, 8. Mai, in der Stadtbibliothek Arnsberg-Neheim ausgewählte Autoren und Entertainer über das literarische Sauerland und unsere Region sprechen werden. Mit dabei sind unter anderem Bestseller-Autor Peter Prange, Max Otte, Julia Lehnen und viele mehr.

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Literaturfestivals „europa:westfalen“ ausgerichtet, gefördert wird sie durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, die LWL-Kulturstiftung und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Aufgrund der aktuellen Coronabedingungen finden alle Gespräche und die Lesung online statt und werden größtenteils live auf Schmallenberg TV und anderen Online- Kanälen gestreamt.

Die Literarische Gesellschaft Sauerland Christine-Koch-Gesellschaft e.V. hat für den literarischen Tag in Zusammenarbeit mit dem WOLL Verlag und der Literarischen Gesellschaft Arnsberg ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Lust auf die heimatverbundenen Geschichten der Gäste macht und die Neugier auf spannende Gespräche über das Sauerland und seine Autoren weckt.

Sauerländer Lebensart zwischen den Zeilen

Einen lockeren Einstieg in den literarischen Tag am Freitag, den 7. Mai, bietet ein Tischgespräch über die Sauerländer Lebensart in der Literatur. Nicht fehlen darf dabei unter anderem Hellmut Lemmer, der mit seinem Roman „Herzkartoffel“ erheiternd und zugleich berührend die Aufbruchsstimmung der Fünfzigerjahre im Sauerland abbildet. Auch Christoph Wagener, Autor der bebilderten Biografie „Die katholische Mutter“, weiß sicherlich genauso wie seine Protagonistin und eigene Mutter eine Menge über Sauerländer Lebensarten zu berichten. Ebenso Krimi-Autorin Kathrin Heinrichs („Nichts ist wie es war“ und „Bis auf den Grund“) weiß nur zu gut, wie sie Sauerländer Lokalkolorit in ihre Geschichten einbindet. Das gilt auch für Wilfried Diener, der mit seinem neuen Buch „Wandertage“, die Aufbruchstimmung und die Entdeckung des Sauerlandes durch die Touristen eindrucksvoll erzählt. Eine Prise Sauerländer Platt wird zuletzt der Sprachwissenschaftler Werner Beckmann („Sauerländer Platt. Ein Wörterbuch – So kuirt de Sauerlänner“) in die Runde streuen, der mit dem Sauerländer Wörterbuch sprachhistorisch ein bedeutsames Kulturgut des Sauerlands bewahrt hat. Der Autor wurde 2020 unter anderem dafür mit dem Rottendorff-Preis, einer Auszeichnung für Verdienste im Feld der Niederdeutschen Sprache ausgezeichnet. In ihrem Erstlingswerk „Max im Glück“ schildert Bianka Hesse die dramatische Geschichte des jemenitischen Jungen Zeyad, der mit sechs Jahren mit Hilfe einer Ärzteorganisation nach Deutschland kommt. Heute heißt Zeyad Max. Dazwischen liegt ein langer, spannender Weg für ihn selbst und für seine Angehörigen.

Über das Sauerland hinaus und wieder zurück

In einer „Literarischen Kaffeezeit“ stellt sich der Schmallenberger Autor Herbert Somplatzki vor, der seit zwanzig Jahren mit Büchern und Taten Wege über Grenzen sucht und sich um deutsch-polnische Begegnungen kümmert. Literarische Lesungen mit Gabriele Wartberg-Friedrichs begleiten das Gespräch mit Somplatzki.

Im Anschluss daran hinterfragen der Schmallenberger Autor Torben Halbe („Freiheit ohne freien Willen“) und Hans Martin Esser („Die große Klammer“) aus Arnsberg, ob die Freiheit in Europa noch zu retten ist. Im Streitgespräch diskutieren sie über den Freiheitsbegriff und die aktuellen Eingriffe in Freiheitsrechte. Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Woche der Meinungsfreiheit vom 3. bis 10. Mai 2021 bundesweit geteilt.

Quelle: WOLL Verlag Michael Martin

Was folgt, ist ein „Literarischer Abend“ mit vielen Autoren und Autorinnen aus dem Sauerland. Nach einer musikalischen Einleitung von Samiya diskutieren Peter Prange, Max Otte und Michael Martin darüber, was uns in Europa miteinander verbindet – oder sollte man wohl eher sagen, was uns vom Rest der Menschheit unterscheidet? Das zumindest hat der ins Sauerland zurückgekehrte Michael Martin in seiner Kurzgeschichtensammlung aussem Sauerland „Willze machen? Isso“ besonders unterhaltsam herausgestellt. In sich ruhend und mit unerschütterlicher Grundeinstellung: Auch der in Altena aufgewachsene Peter Prange wird seine Meinung zu den Werten eines typischen Sauerländers in dieser Gesprächsrunde kundtun. Untermauern kann der preisgekrönte Autor diese mit seinen wissenswerten Entdeckungsreisen aus „Werte. Von Plato bis Pop – Alles, was uns verbindet“. Zu den beiden Autoren gesellt sich der Unternehmer und politische Aktivist Max Otte. In seinem Buch „Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland“ erzählt der gebürtige Plettenberger davon, wie ihn seine Heimat und auch die sauerländische Kultur geprägt haben.

Quelle: privat Ella Marcs

Vom Sauerland nach Europa und in die Welt geht es danach mit den Sauerländer Autorinnen Ella Marcs, Julia Lehnen und Marianne Köhne. Ella Marcs kreiert in „Lieber den Spatz in der Hand als gar keinen Vogel“ eine lebensechte Protagonistin aus dem Sauerland. Ganz anders Julia Lehnen, ihr Buch „Sehnsucht nach Zypern“ ist neben einer Liebesgeschichte auch ein Reiseführer durch Zypern. In der Gesprächsrunde erfahren wir, warum die Geschichte von Lehnen nicht nur im Sauerland, sondern auch auf der beliebten Ferieninsel spielt. Auch die Schmallenbergerin Marianne Köhne verschlug es weit weg aus dem Land der tausend Berge bis nach Moskau und wieder zurück. In ihrem Buch „Hellblau“, das im Sommer im WOLL-Verlag erscheint, schreibt sie ihre unglaubliche Lebensgeschichte nieder.

Zwischendurch können sich die Zuschauer der Literaturveranstaltung auf Comedy-Einlagen von Ludger K, Jacqueline Feldmann und Cilly Alperscheidt freuen. Die zwei Shakespeare-Autoren Andreas T. Sturm („Das Shakespeare-Prinzip. 13. Wege zum Erfolg“) und Markus J. Beyer („Ha.M.Let 2.0. Shakespeare im Schaufenster“) beenden den Abend dann schließlich mit Mutmaßungen darüber ab, wie und warum sich Shakespeare plötzlich ins Sauerland verirrt hat. Sind es die schönen Wörter und Gedanken des weltberühmten Dichters, auf die man auch hier in unserer Heimat stößt?

Lesung mit Beststeller-Autor Peter Prange

In der Stadtbibliothek Arnsberg findet am darauffolgenden Tag in Zusammenarbeit mit der Literarischen Gesellschaft Arnsberg um 17:00 Uhr ein Werkstattgespräch zwischen der Autorin Lisa Keil und der Buchhändlerin Sonja Vieth statt. Ein Highlight von „Das Sauerland – im Herzen Europas“ ist sicherlich die daran folgende Lesung von Peter Prange. Der Beststeller-Autor, dessen 2016 erschienener Deutschland- Roman „Unsere wunderbaren Jahre“ als ARD-Fernsehserie verfilmt und zu einem großen Quotenerfolg wurde, liest aus „Werte: Von Plato bis Pop – Alles was uns verbindet“.

Quelle: Gaby Gerster Peter Prange

Links für den Livestream

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fSHF4TzDGWc

Facebook: https://fb.me/e/8CdcL4Uly