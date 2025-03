Literatur und Musik, Heimat und Welt.

Sain Rafí Ena

Am Samstag, den 08. März um 19 Uhr begegnen sich Literatur und Musik an einem besonderen Ort, zwei Frauen und ein Mann aus unterschiedlichen Generationen und Geburtsländern, Aserbeidschan, Polen und Deutschland, die im Sauerland eine neue, künstlerische Heimat gefunden haben.

Im Schieferbergbau- und Heimatmuseum, Kirchstraße 7, in 57392 Schmallenberg-Holthausen präsentieren der Schriftsteller Herbert Somplatzki und die beiden Musikerinnen Nina Kownacki und Sain Rafí Enai einen Dialog zweier Künste zwischen Heimat und Welt. Die Lesung aus literarischen Werken und der Vortrag internationaler Lieder, in Originalsprache gesungen, fügen sich zu einem kreativen Ganzen, das mehr ist, als die Summe seiner Teile. Der Eintritt zu der Veranstaltung und in das Museum sind an diesem Abend frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Saskia Holsträter vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, telefonisch unter 02972/980232 und per E-Mai lan kulturbuero@schmallenberg.de.

Herbert Somplatzki

Literaturfestival

Eine Veranstaltung von aufbrüche – literaturfestival [lila we:] 2025, gefördert von der LWL-Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr „1250 Jahre Westfalen“. Schirmherr dieses Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Weitere Förderer des Festivals sind das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und die Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung.