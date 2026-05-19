Literatur aus der vielfältigen Gesellschaft

Stadtbücherei Warstein-Belecke schafft aus Gleichstellungsbudget neue Bücher an

Beziehungsromane – gerne auch Liebesroman genannt – machen seit Jahrhunderten einen großen Teil unserer Literatur aus. Auch in der Stadtbücherei Warstein-Belecke gibt es viele dieser „Schmöker“. „Allerdings bieten wir bislang eher Bücher, die sich auf heterosexuellen Beziehungen beziehen, an. Das ändern wir jetzt“, so Büchereileiterin Angelika Krüger im Rahmen der „Woche der Diversity“, die die Stadt Warstein vom 12. bis 19. Mai veranstaltet.

Aus dem Budget der Gleichstellungsarbeit hat Angelika Krüger eine Reihe von Büchern angeschafft, die die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Das Buch von Marcello Liscia „Einmal noch.“ beispielsweise behandelt die Liebe zwischen zwei Männern, ebenso wie die Themen Migration, Trauer und Lebenslust. In Yael van der Woudens Roman „In ihrem Haus“ entwickelt sich inmitten von verdrängten Geheimnissen, unerwarteter Rache und den Abgründen, die sich hinter den Fassaden scheinbar geordneter Leben verbergen, eine unerwartete Anziehung zwischen zwei Frauen.

„Einfach vorbeischauen und die Bücher ausleihen, sie versprechen gute Unterhaltung und neue Perspektiven“, rät Angelika Krüger und fügt – frei nach dem Autor Matt Haig – hinzu: „Normal ist subjektiv. Auf unserem Planeten gibt es mehr als acht Milliarden Versionen von normal.“