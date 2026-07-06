Lions Club Olsberg-Bestwig mit vielen Aktivitäten und neuem Präsidenten

„So nah und so besonders“: Diesen Satz hat Norbert Arens als Motto seiner Präsidentschaft gewählt. Zahlreiche besondere Momente in der heimischen Region wollen die Lions aus Olsberg und Bestwig in den kommenden Monaten gemeinsam erleben – zum Beispiel mit dem Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck, spirituellen Wanderwegen im Sauerland oder auch einem Blick auf besondere Hotelkonzepte. Doch auch mit der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen sich die heimischen Lions gemeinsam mit einem Experten.

Eine mindestens genau so wichtige Rolle spielt aber ebenso das Motto der weltweiten Lions-Organisation: „We serve“ – Wir dienen. Um etwas für die heimische Region und ihre Menschen zu bewegen, wollen sich die Lions aus Olsberg und Bestwig ganz persönlich einbringen – zum Beispiel mit dem Verkauf des beliebten Adventskalenders im November. „Der Reinerlös aus dem Kalenderverkauf macht es unserem Club möglich, zahlreiche soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekten zu fördern – vor allem solche, die Kindern und Jugendlichen in der Region zugutekommen“, erläutert Norbert Arens.

Ebenso beteiligen sich die Lions aus Olsberg und Bestwig im November am bundesweiten Vorlesetag in heimischen Kindergärten. Im kommenden Frühjahr findet in Zusammenarbeit mit Schulklassen aus der Region wieder eine Pflanz-Aktion zur Wiederaufforstung der Wälder statt – Naturschutz „zum Anpacken“ und Umwelt-Pädagogik gehen hier Hand in Hand.

Mehr Infos zum Lions Club Olsberg-Bestwig gibt es zudem unter www.olsberg.lions.de online.