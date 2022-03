Lions Club aus der Strumpfstadt Schmallenberg schnürt FALKE Pakete für Bedürftige

„Wir haben seit Sommer vergangenen Jahres gemeinsam mit FALKE einen effizienten Prozess aufgesetzt, A-Ware aus teils älteren Kollektionen so umzuverteilen, dass die Ware auch dort ankommt, wo sie sonst eher schwer ankommt: bei Tafelberechtigten der deutschen Tafeln landesweit“, sagt Sebastian Lanksch, Projektkoordinator des Lions Clubs Schmallenberg.

„Die Erfahrung haben wir mit dem Friedensdorf in Oberhausen gemacht, nun weiten wir das Erlernte auf die Tafeln aus“, so Andreas Knappstein, Vorstand des Fördervereins des Lions Clubs Schmallenberg. Ein Qualitätsmerkmal der FALKE -Strümpfe, die klein abgestuften Größenschritte, dass ist die Herausforderung, dies haben die Projektmitglieder schnell verstanden. So werden an ausgewählten Samstagen durchmischte Paletten mit Strümpfen sauber in Größencluster sortiert. „Nach einer gewissen Zeit hast Du den Dreh raus“, so Roland Falke, Clubsekret r des Lions Clubs Schmallenberg, der schon tausend Paar Strümpfe mit anderen Lions aus Schmallenberg sortiert hat. Je nach Anfrage oder Abruf werden diese wieder in Tafel-Familienpakete zusammengesetzt, um den Größen der anfragenden Tafel so gut wie möglich zu entsprechen.

Träger der Versandkosten sind die lokalen Lions Clubs, die auch als Bürger für die ordnungsgemäße Verteilung an Tafelberechtigte einstehen.