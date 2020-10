Lions Adventskalender Schmallenberg ein Gewinn

Schmallenberg. Es ist schon guter Brauch, dass in den Schmallenberger Wohnungen die Adventskalender des Lions Clubs Schmallenberg hängen. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr Preise im Gesamtwert von 19.700 Euro, die dank großzügiger Geld- und Sachspenden des heimischen Handels, der Gastronomie und der Kreditinstitute zusammengetragen wurden. Der erste Preis ist eine Reise im Wert von 1.500 Euro. Der zweite Preis und der dritte Preis auch jeweils eine Reise im Wert von 600,00 und 500 Euro.Der Clubpräsident Dr. Peter Haidl, freut sich, dass es wieder gelungen ist, dank der großartigen Unterstützung der Gewerbetreibenden einen besonders attraktiven Adventskalender zu präsentieren. Somit ist die Teilnahme an unserer Adventskalenderlotterie wie immer sehr attraktiv.

Gut zu wissen!

7.777 Adventskalender für jeweils 5 Euro will der Schmallenberger Lions Club in diesem Jahr verkaufen. Der Lions-Förderverein Schmallenberg verbürgt sich dafür, dass der aus dem Verkauf des Adventskalenders erzielte Reinerlös hauptsächlich der Unterstützung und Förderung geeigneter Projekte im Bildungs- und Sozialbereich – schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder und Jugendliche – im Schmallenberger Sauerland einfließen wird. Wer die Lions Club-Aktion 2020 unterstützen möchte: Am Samstag, 31. Oktober um 9.00 Uhr startet die Verkaufsaktion des Adventskalenders im HIT-Markt/Schmallenberg und ab Montag, den 2. November ist der Kalender in Schmallenberg bei den Schmallenberger Kreditinstituten, bei Möbel-Knappstein, Inter-Sport-Begro, Café König, Rabattz-Erlebnisfachmarkt und St-Valentin-Apotheke erhältlich. Weitere Verkaufsstellen in Bad Fredeburg sind Schröders Sporteck, Autocenter Knippschild (Aral-Tankstelle) und in Bödefeld EDEKA Mause. Täglich GewinnerDer Verkauf endet am 30. November um 12:00 Uhr mittags. Danach werden die Gewinnnummern (sie stehen oben rechts auf den Kalendern) unter Aufsicht von Rechtsanwalt Joachim Lontzek gezogen und ab dem 1. Dezember täglich iveröffentlicht. Hierzu kann man sich auf der Website des Lions Clubs unter www.lc-schmallenberg.de informieren. Titelmotiv: Das Titelmotiv zeigt eine winterliche Ansicht von der Wallfahrtskapelle auf dem Wilzenberg. Das Motiv wurde von dem Landschaftsfotografen Klaus-Peter Kappest zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahr wieder sind alle Hobbyfotografen aufgerufen, sich mit einem schönen „Vorweihnachtsmotiv“ für den Adventskalender 2021 zu bewerben.Die Preise bzw. Gutscheine können direkt nach Bekanntgabe in der Café-Konditorei König in der Weststraße abgeholt werden.