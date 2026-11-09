Liftbetreiber aus Winterberg übernimmt traditionsreichen Sahnehang

Die Familie Klante ist seit vielen Jahren fest im Winterberger Wintersport verwurzelt. Sie betreibt bereits mehrere Skilifte, Hütten und Skiverleihe im Skiliftkarussell Winterberg. Inzwischen ist die dritte Generation der Familie am Zug. Die neuen Betreiber bringen umfangreiche Erfahrung, technisches und betriebliches Know-how sowie viel persönliche Leidenschaft für den Wintersport mit.

„Wir wollen am Sahnehang vor allem die Angebote für Familien und den Wintersportnachwuchs stärken“, betont Betreiber Fabian Klante. Kinder und Jugendliche sollen am Fuß des Kahlen Astens gut und sicher das Skifahren lernen und Familien sollen sich in dem übersichtlichen Areal wohlfühlen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Schulklassen. Der Sahnehang soll Schülern die Möglichkeit bieten, Wintersport im Rahmen des Sportunterrichts kennenzulernen und sich im Winter an der frischen Luft zu bewegen.

Schon zur beginnenden Wintersaison sind erste Verbesserungen vorgesehen. Für größere Investitionen ist die Zeit zwischen der Übernahme und dem Winterbeginn allerdings zu kurz. Die Familie Klante plant deshalb weitere Entwicklungsschritte und Investitionen, mit denen sie den Sahnehang nach und nach attraktiver gestalten möchte.

Der Sahnehang ist Teil des neuen Skiliftkarussells Winterberg. Unter dieser gemeinsamen Dachmarke haben sich die bisherigen Winterberger Skigebiete zu einem großen Skigebiet zusammengeschlossen. Davon profitiert auch der Sahnehang. Im Gesamtangebot nimmt der Sahnehang eine wichtige Rolle ein. Mit seiner leichten, hoch gelegenen Piste und der Ausrichtung auf Familien, Anfänger und Schulklassen ergänzt er die vielfältigen Wintersportmöglichkeiten im Skiliftkarussell Winterberg. Info: www.skiliftkarussell.de