Gaudium Revue 2025: Das Gaudium Liebesschiff legt in Sporke ab – Stimmbruch auf hoher See am 8.11.2025

Am 8. November 2025 wird die Schützenhalle Sporke zum Schauplatz eines ganz besonderen Events: Die „Gaudium Revue 2025“ mit dem Motto „Das Gaudium Liebesschiff – Stimmbruch auf hoher See“ verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher. Nach dem großartigen Erfolg der Gaudium Revue im Vorjahr in Sporke, dürfen sich die Gäste auf ein neues und aufregendes Programm freuen, das mit einer Hommage an bekannte Kreuzfahrtabenteuer die kulturelle Landschaft der Region bereichert.

Die Bühne der Halle verwandelt sich dazu in ein großes Kreuzfahrtschiff, auf dem neben 25 singenden Gaudianer Matrosen, Sänger aus Halberbracht und Kirchhundem, das „Sporchestra“ und die „Fest der Liebe Band“ und zahlreiche Solisten reisen.

Wer die Gaudium Revues kennt, weiß, dass die Liebe immer ein zentrales Thema ist und es alles andere als gewöhnlich zugeht. Daher ist es keine Frage, das der Gaudiamor mit seinem Freund Toni wieder gekonnt durch den Abend führen. Gemeinsam müssen sie dem Sänger Hendrikus helfen seine gebrochene Stimme wiederzuerlangen. Gesteuert wir das Schiff von Captain Jule Ferne, der mit seinem Bruder, dem kölschen Schiffkoch Julius Bocuse, für allerlei Verwirrung aber auch perfekten Sologesang sorgt. Während der Reise kommen bekannte Persönlichkeiten an Bord, wie der Stargeiger „Bennirett Stöckarian“, „Heldentenor Henner“, die „Gaudianer Kids“, der „Geiger aus Köln“ oder die Mezzo-Sopranistin „Musica“. Neben den Gaudianern werden in diesem Jahr auch Sänger aus Kirchhundem und Halberbracht mit an Bord sein und u.a. den gewaltigen Matrosenchor von Richard Wagner zum Besten geben.

„Wir freuen uns unser neues Programm auf die Bühne zu bringen und die Freude und Leidenschaft, die in unseren Proben steckt, mit unserem Publikum zu teilen“, erklärt Chorsprecher David Löher. „Die positive Energie und der Spaß sind spürbar. Wir können es kaum erwarten, die Zuschauer mit auf eine humorvolle und emotionale Reise zu nehmen.“

Die musikalische Leitung hat wie gewohnt Michael Nathen, der mit seinen Arrangements für eine eindrucksvolle Klangkulisse sorgt. Das musikalische Repertoire reicht dabei von Pop bis zu Klassik und enthält Musik für alle Generationen: mal lustig, mal emotional, mal schwungvoll, mal nachdenklich, mal laut, mal leise, mal verrückt aber immer gefühlvoll und mit Liebe dargebracht. Die besondere Bühnengestaltung und das technische Gesamtkonzept garantieren nicht nur beste Akustik, sondern auch visuelle Highlights auf allen Plätzen. Mit einigen Überraschungen und Spezialeffekten, die in einem Männerchor noch nie gezeigt wurden, wird die Revue zu einem Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Die Revue gliedert sich in drei Akte, unterbrochen von zwanzigminütigen Pausen. Anschließend folgt die After-Show-Party, bei der bis zum frühen Morgen gefeiert werden kann. Den passenden Rahmen für die Veranstaltung bietet die frisch renovierte Sporker Schützenhalle. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt der Schützenverein Sporke-Hespecke mit einem feinen Catering-Angebot.

Einlass zur Gaudium Revue ist um 18:00 Uhr, das Konzert beginnt um 19:00 Uhr. Tickets sind ab sofort unter www.gaudium-chor.com und bei den Gaudianern erhältlich. Reservierte Sitzplätze werden nach Verfügbarkeit vergeben.

Wer auch einmal bei den Gaudianern mitmachen und Teil dieser tollen Gemeinschaft werden möchte, ist herzlich zu den Proben mittwochs um 18.15 Uhr in die Realschule Grevenbrück eingeladen.