Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken

Im Südsauerland treffen sich Anfang 2023 zwei Freunde erst nach langer Zeit aufgrund eines kleinen Auftrags für den Garten wieder, obwohl sie all die Jahre nur den berühmten Steinwurf voneinander entfernt wohnen. Sie: „Und, was machste so?“ Er: „Alles beim Alten, alles gut. Bin gerade neben dem ganz normalen Arbeitswahnsinn in unserem GaLa-Bau-Unternehmen dabei, ein Buch mit Geschichten aus dem Garten und dem Leben eines Landschaftsgärtners zu schreiben. Und du?“ Sie: „Auch alles prima. Meine Mutter ist übrigens Fan deiner Zeitungskolumne mit diesen schönen Geschichten! Ich selbst habe einiges um die Ohren, erfinde mich beruflich gerade zum dritten Mal neu und hab` ne Menge Hobbys. Habe vor Jahren meine Leidenschaft für Fotos mit Miniaturfiguren H0 entdeckt und würde die gern auch mal veröffentlichen.“ Er: „Lass mal die Bilder sehen! Ich schicke dir auch ein paar meiner Texte.“

Wochen später – die zündende Idee:„Wie wäre es denn, wenn wir zusammen ein Buch herausgeben? Ich schreibe die Geschichten und du machst dazu passende Fotos?“ Damit ging es los … und dabei ist ist ein feines Büchlein herausgekommen, das vielen Leserinnen und Lesern hoffentlich so viel Freude beim Lesen und Betrachten bereitet, wie uns beim Erstellen. Geschichten von Liebesperlen, Oma Kahl, Fetter Henne, Schneckeninvasionen und vielem mehr. Mal frech, mal informativ, mal humorvoll und mal tiefgründig, durchweg entspannt – und mit originellen Fotos in Szene gesetzt. Zusätzlich gibt es ein paar Fotos aus dem Garten, die noch ohne Geschichte auskommen müssen – aber ein zweiter Band ist ja nicht ausgeschlossen …

In 60 Anekdoten werden in dem Buch von Thomas Kramer und Britta Säckler Gartenfragen, Blumenfreuden und Pflanzsorgen auf witzige und informative Art beackert und sind mit besonderen Fotos illustriert. Da kommen sowohl Gartenliebhaber als auch Gartenarbeitsverweigerer, Lesefreudige und Fotobegeisterte, Fachfrauen und grüne Anfänger auf ihre Kosten. „Dieses Gartenbuch hat Ihnen in Ihrer Sammlung echt noch gefehlt“, meinen die beiden Autoren überzeugend.

Das Buch „Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken – Originelle Geschichten und Bilder aus dem Garten“ von Thomas Kramer und Britta Säckler ist im WOLL-Verlag erschien und in den Sauerländer Buchhandlungen und bekannten Online-Plattformen erhältlich. Es kann auch direkt beim WOLL-Verlag bestellt werden (info@woll-verlag.de).

ISBN: 978-3948496-72-2 – 19,90 Euro