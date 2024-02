Originelle Geschichten und Bilder aus dem Garten

Ein Landschaftsgärtner schreibt ein Buch. Geht das? Ja, und wie!



Thomas Kramer, Landschaftsgärtner aus Leidenschaft und Geschäftsführer eines großen Garten- und Landschaftsbaubetriebes in Olpe, hat vor einigen Jahren in einer heimischen Tageszeitung wöchentliche Kolumnen zum Thema Garten verfasst.



Aus sechzig dieser Kurzgeschichten ist nun ein ganzes Buch entstanden, erschienen im November 2023 im WOLL-Verlag, und illustriert mit ausgefallenen Bildern von der Hobbyfotografin Britta Säckler, die ihre Liebe zum Fotografieren von Miniaturfiguren H0 entdeckt hat.



„Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken“ ist kein klassischer Gartenratgeber und versteht sich nicht als Sachbuch. Trotzdem werden in vielen der Anekdoten nützliche Tipps zur Gartenpflege vermittelt, und das in sprachlich auffällig einzigartiger Sauerländer Manier. Thomas Kramer schreibt wie er spricht.



„Pissnelken begleiten mich, seit ich denken kann und Sie kennen sie auch. Ich meine jetzt nicht die unliebsamen Damen mit dem verkniffenen Gesichtsausdruck, sondern die, die wir alle aus der Natur und leider auch dem eigenen Garten kennen. […] Und für alle, die Probleme mit dem Wasserlassen haben und keine Lust verspüren, Pissnelken zu ernten, um sie zu sich zu nehmen, für die habe ich noch einen besonderen Tipp, der vorrangig im Rheinland häufig angewendet wird: Ein paar Gläser Kölsch aus den dort in der Gastronomie verwendeten Reagenzgläsern und schon ist Ihnen geholfen.“



Ob Streitschlichter zwischen Eheleuten oder stiller Beobachter am Rande des Geschehens, Pflanzenflüsterer oder Heckenscherenakrobat – ein Landschaftsgärtner muss vielfältig aufgestellt sein.



Der Autor versteht es, wertvolle Gartentipps in kurzweilige Erzählungen zu verpacken, die zwar alle im Sauerland verankert sind, aber mit Sicherheit auch Gartenfans darüber hinaus begeistern werden.



„Da kommen sowohl Gartenliebhaber als auch Gartenarbeitsverweigerer, Lesefreudige und Fotobegeisterte, Fachfrauen und grüne Anfänger auf ihre Kosten.“ (Thomas Kramer)

LIEBESPERLEN, MAUERBLÜMCHEN UND PISSNELKEN

VON THOMAS KRAMER UND BRITTA SÄCKLER

Originelle Geschichten und Bilder aus dem Garten

ISBN 978-3-948496-72-2 · Hardcover · 19,90 €