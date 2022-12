Schwarz, stark, lecker: KETTENFETT

Das Fest der Liebe steht an und was kann man da besser verschenken als einen leckeren Likör, bei dem einem gleich ganz warm ums Herz – und die Leber – wird? Denn wir wissen ja schließlich alle: Liebe geht durch die Leber. Welcher es werden soll? Da muss man nicht lange überlegen: KETTENFETT natürlich! Also ab zu Deinem Schnapsdealer.



… Moment! Du weißt gar nicht, was KETTENFETT ist? KETTENFETT ist natürlich kein Kettenfett zum Ketten, sondern zum Kehle schmieren. Ein Lakritzlikör – eigentlich eher DER Lakritzlikör – mit echtem, natürlichem Lakritz und ordentlich Salmiak. Gute, natürliche Rohstoffe, keine künstlichen Aromastoffe, kurz: kein Schnickschnack. Eine salzige Note wie bei skandinavischem Lakritz – und dazu gibt’s noch ganze 25 Umdrehungen. Von Sauerländern, für Sauerländer. So läuft das!



Rock’n’Roll statt Walzer unterm Weihnachtsbaum



Ob als „Kanne“ für die ganz Durstigen oder als niedliches „Kännchen“, als „Schrauberkasten“ mit acht oder als „Würfel“ mit ganzen zwölf „Kurzen“ – die Freude beim Auspacken wird sicher nicht gespielt sein.



Aber was, wenn der oder die Beschenkte ohnehin schon immer KETTENFETT auf Vorrat zuhause hat? Dann gibt‘s natürlich auch die passenden Shot-Gläser im Online-Schnapsladen – oder DAS perfekte Geschenk zu Weihnachten: Socken! Pullover, T-Shirts oder Mützen gibt’s auch, denn ohne die kann man im Sauerländer Winter schließlich nicht aus dem Haus. Natürlich kann man aber auch schon ein Stück weiterdenken, etwa an das nächste Angrillen: Von der KETTENFETT-Feuertonne und passendem Grillrost als Weihnachtsgeschenk haben am Ende alle etwas.



Wenn’s nach dem Geschenkeauspacken feucht-fröhlich weitergeht, kann man – muss man aber nicht – dem Lakritzlikör eine kleine Kühlung gönnen. Das Gute im Winter: KETTENFETT einfach kurz rausstellen und fettich is die Kühlung. Ob warm oder kalt getrunken wird, entscheidest Du. Wichtig ist aber in jedem Fall; Kräftig schütteln! Denn erst dann lösen sich die Lakritzkristalle und der volle Geschmack kann sich entfalten. Und wenn schließlich alle um den Weihnachtsbaum herumstehen und den ein oder anderen Shot KETTENFETT intus haben, dann singt es sich doch gleich noch ein bisschen schöner – oder zumindest stört es nicht mehr so sehr, wenn dem nicht so ist … Wir wünschen ein Frohes FETT!

Quelle: KETTENFETT





Hier geht’s zum Online-Schnapsladen: www.kettenfett.net