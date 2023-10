Frisch, frech, fröhlich, anders – das ist das Motto des Männerchors Gaudium aus Lennestadt-Grevenbrück. Diesem entsprechend präsentieren die 25 Gaudianer ihr neues Revue Programm im Saloon Elspe, welches ein außergewöhnliches Chorprogramm verspricht.

Unter dem Titel „Liebe geht durch den Magen“ lädt Gaudium unter Leitung von Michael Nathen zu einem heiteren Abend rund um die Themen Liebe und kulinarische Genüsse ein. Gewohnt charmant führt der Liebesbote Gaudiamor durch den Abend und trifft dabei allerlei bekannte Persönlichkeiten wie den Starkoch Julius Bocuse, die singende Säge Nikola, Heldentenor Henner, die Zirkuskinder Johanna und Arne oder den Tausendsassa Toni Infantino. Bei ihrem Programm werden die Gaudianer begleitet von der hauseigenen Band, dem Streicherensemble der Jungen Philharmonie Lennestadt und freuen sich auf den Besuch des Frauenchores Aviva. Eingebettet in individuell angefertigte Arrangements garantieren die Musiker emotionale und heitere Unterhaltung von Beginn an. Die ausgefallene Bühnengestaltung und das technische Gesamtkonzept versprechen dabei beste Akustik und visuelle Reize auf allen Plätzen. Humorvolle Kunst ist das Markenzeichen von Cartoonist und „ImBÄRator“ Michel aus „OberBÄRg“, der Situationen humorvoll in Bildern beschreibt und an diesem Abend live Cartoons erstellen wird.

BÄRenstarker Abend

Damit der gelungenen Veranstaltung nichts im Wege steht, hat Gaudium mit seiner Band gerade ein Probewochenende im Hochsauerland verbracht. Dort haben die Sänger den Stücken den notwendigen Feinschliff verpasst, am Bühnenbild gearbeitet und die Schauspieler ihre Texte geprobt. Natürlich wurde auch der ein oder andere Spezialeffekt geprobt, den ein Männerchor so sicher noch nicht gezeigt hat. Um was es sich dabei im Einzelnen handelt, wird jedoch erst am Veranstaltungstag verraten.

Quelle: Gaudium Chor Gaudium

Chorsprecher David Löher beschreibt die Vorfreude der Gaudianer: „Wir sind sehr glücklich, dass unser Chor die Coronazeit so gut überstanden hat und wir nun endlich unsere neue Revue präsentieren können. Die positive Spannung bei allen Beteiligten ist spürbar und wir fiebern dem Abend entgegen. In dem neuen Programm steckt viel Detailarbeit von vielen Beteiligten auf und hinter der Bühne, die darauf wartet in einem humorvollen Programm gespielt zu werden.“

Während dem Programm können die Zuschauer bequem an reservierten Plätzen im Saloon sitzen und Getränke und Speisen konsumieren. Das Konzert gliedert sich in 3 Akte, die jeweils von einer zwanzigminütigen Pause unterbrochen werden. Nach dem Programm kann im Saloon bei der After-Show-Party weiter gefeiert werden.

Einlass ist zum Revue-Abend ist um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Tickets sind unter www.gaudium-chor.com erhältlich. Sitzplätze werden vergeben solange der Vorrat reicht. Der Saloon verfügt zudem über ein Stehplatzangebot.