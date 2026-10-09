Liebe bleibt – Wege für Eltern nach dem Verlust eines erwachsenen Kindes

Ambulantes Hospiz bietet Trauertag im Bergkloster Bestwig an

Wenn ein erwachsenes Kind stirbt, verändert sich das Leben der Eltern grundlegend. Die Trauer kann viele Gesichter haben – und oft fehlt ein Ort, an dem sich Eltern mit anderen Menschen austauschen können, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben. Das Ambulante Hospiz des Caritasverbandes Meschede lädt deshalb am Samstag, 24. Oktober, von 9.30 bis 16.30 Uhr zu einem Trauertag ins Bergkloster Bestwig ein. Angesprochen sind Eltern, deren erwachsenes Kind verstorben ist.

„Wir haben festgestellt, dass es viele Eltern gibt, die mit dem Verlust ihres erwachsenen Kindes leben müssen. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass unsere bisherigen Angebote wie die TrauerOasen für diese besondere Situation nicht immer der passende Rahmen sind. Dort trauern häufig Menschen um ihre Partner oder um ihre Eltern. Deshalb möchten wir mit diesem Trauerangebot ermöglichen, dass betroffene Eltern auf andere Eltern treffen, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben, sich verstanden fühlen und miteinander ins Gespräch kommen können“, erklären Verena Heimes und Angela Kloppenburg vom Ambulanten Hospiz.

Dieses Angebot ist keine therapeutische Gruppe. Vielmehr soll ein geschützter Raum entstehen, in dem betroffene Eltern ihre Erfahrungen und Gefühle miteinander teilen, sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Der Austausch mit anderen Trauernden kann Solidarität und Verständnis vermitteln und dabei helfen, neue Perspektiven für den eigenen Trauerweg zu entwickeln.

Im Mittelpunkt des Tages stehen Begegnung und Austausch. Nach einem gegenseitigen Kennenlernen geht es auch um grundlegende Aspekte der Trauer und um die unterschiedlichen Erfahrungen mit Trauerphasen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können miteinander darüber ins Gespräch kommen, was seit dem Tod des Kindes besonders schwer war, was ihnen Trost gegeben hat und welche Kraftquellen ihnen helfen, mit dem Schmerz weiterzuleben.

Dabei soll auch Raum für eine wichtige Frage sein: Wie kann die Verbindung zum verstorbenen Kind bestehen bleiben? Denn Trauer bedeutet nicht, das eigene Kind loszulassen oder zu vergessen. Vielmehr kann es darum gehen, dem verstorbenen Kind einen festen Platz im eigenen Leben zu geben und die gemeinsame Beziehung auf eine neue Weise weiterzutragen.

Neben den inhaltlichen Impulsen und dem persönlichen Austausch bleibt ausreichend Zeit für Begegnung und Gespräche. Ein gemeinsames Mittagessen sowie Kaffee und Plätzchen gehören ebenfalls zum Programm. So soll eine Atmosphäre entstehen, in der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen und möglicherweise auch über den Tag hinaus miteinander verbunden bleiben können.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 14. Oktober, beim Ambulanten Hospiz unter 02919021158 oder ahpp@caritas-meschede.deerforderlich.