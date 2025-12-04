Lidschattenpaletten-Trends 2025: Die Trendfarben

Augen-Make-up ist nicht nur eine Art, die Schönheit zu betonen, sondern auch eine Möglichkeit, die eigene Stimmung auszudrücken. Im Jahr 2025 zeigen sich neue Lidschattenpaletten-Trends. Derzeit sind Natürlichkeit, Glanz und das Spiel mit Texturen angesagt. Von Nude-Tönen bis hin zu kräftigen Akzenten – mit den Paletten der neuen Saison lässt sich jeder Look kreieren, vom Alltags-bis zum Abend-Make-up.

Besonders in Regionen wie dem Sauerland, wo natürliche, frische Looks im Alltag beliebt sind, gewinnen diese Trends zunehmend an Bedeutung.

Die wichtigsten Lidschattenpaletten-Trends 2025

Lidschattenpaletten sollten vielseitig einsetzbar sein. In der Regel kombinieren sie mehrere Nude- und kräftige Farbtöne, sodass sich ganz einfach unterschiedliche Make-ups gestalten lassen. Die aktuellen Trends bestätigen das. Derzeit im Trend:

Natürliche Farbtöne mit modernem Akzent. Nude bleibt zeitlos, ist aber jetzt mit komplexeren Halbtönen gesättigt – Rosa-Beige, Sand, Karamell und Pfirsich. Solche Lidschatten verleihen dem Blick Weichheit und Frische. Ihre Texturen ermöglichen es, mit Licht und Schatten zu spielen.

Solche natürlichen, warmen Farbkombinationen passen gut zu den dezenten Beauty-Vorlieben vieler Menschen im Sauerland.

Metallischer Glanz. Visagisten bemerken eine Rückkehr zu glänzenden, reflektierenden Finishes. Gold-, Bronze- und Perlmutttöne verleihen den Augen Ausdruckskraft. Besonders beliebt sind sanfte Metallic-Töne mit feinem Schimmer, die die Hautstruktur des Augenlids nicht betonen.

Kräftige Farben – Blau, Lavendel und Grün. Leuchtende Akzente sind die beste Möglichkeit, Individualität zu zeigen. Paletten umfassen Azur- und Lilatöne sowie edles Khaki und Minze. Diese Farben können einzeln oder in Kombination mit neutralen Grundtönen verwendet werden.

Monochrom und Minimalismus. Im Jahr 2025 bringen viele Marken kompakte Paletten mit drei bis vier Farbtönen auf den Markt – einen für die Basis, einen für die Lidfalte und zwei für Akzente. Das ist praktisch und ästhetisch: weniger Chaos, mehr Struktur.

Komfort und Pflege. Moderne Lidschatten verschönern nicht nur, sondern pflegen auch die empfindliche Haut der Augenlider. Sie enthalten Vitamine E und C, Shea- und Jojobaöl sowie Kamillenextrakte. So bleibt das Make-up leicht, ohne die Haut auszutrocknen.

So wählen Sie eine Lidschattenpalette aus – Make-up-Tipps für die Augen

Bei der Auswahl sollten Sie mehrere Kriterien berücksichtigen:

Augenfarbe. Zu blauen Augen passen warme Braun- und Goldtöne. Grüne Augen harmonieren mit Rosa- und Pflaumentönen. Für braune Augen empfehlen sich Bronze-, Oliv- und Lilatöne.

Finish. Matte Lidschatten eignen sich für das Tages-Make-up, satinierte oder schimmernde Varianten für den Abend. Eine Kombination verschiedener Texturen hebt das Augenlid optisch an und öffnet den Blick.

Vielseitigkeit. Hochwertige Paletten enthalten helle Farbtöne für die Grundierung. Darkle Farbtöne eignen sich für mehr Tiefe. Akzentuierende, leuchtende Lidschattenfarben werden für den Abend verwendet. Solche Sets sind vielseitig einsetzbar. Sie können sowohl im Büro als auch zu festlichen Anlässen verwendet werden – auch bei Events und Ausflügen in beliebten Sauerland-Orten wie Winterberg oder Willingen.

Trendige Kombinationen. Im Jahr 2025 sind rosa-braune Töne mit leichtem Schimmer besonders angesagt. Ebenso beliebt: grüne Akzente am unteren Lid – sie verleihen Frische, ohne übertrieben zu wirken.

Vergessen Sie nicht die Vorbereitung: Ein Primer vor dem Auftragen verlängert die Haltbarkeit und intensiviert die Farbe.

Die 7 besten Lidschattenpaletten des Jahres 2025

Um den Lidschattenpaletten-Trends zu folgen, empfehlen wir folgende Produkte:

Natasha Denona I Need a Nude Palette – sanfte Beige- und Rosatöne mit cremiger Textur. Für jeden Hautton geeignet, staubt nicht und lässt sich leicht verblenden.



– sanfte Beige- und Rosatöne mit cremiger Textur. Für jeden Hautton geeignet, staubt nicht und lässt sich leicht verblenden. Huda Beauty Nude Obsession – ideal für Liebhaber von Rosa-Schimmer und Glanz. Die Palette enthält matte, schimmernde und glitzernde Lidschatten, die sich mühelos kombinieren lassen.



– ideal für Liebhaber von Rosa-Schimmer und Glanz. Die Palette enthält matte, schimmernde und glitzernde Lidschatten, die sich mühelos kombinieren lassen. Dior Backstage Eye Palette 002 Cool Neutrals – neun kühle Farbtöne von Rosa bis Grau-Lila, perfekt für Smoky Eyes.



– neun kühle Farbtöne von Rosa bis Grau-Lila, perfekt für Smoky Eyes. Pat McGrath Labs Mothership X Moonlit Seduction – luxuriöse Palette für Abendlooks mit samtigen Violett- und Goldtönen. Eine Schicht reicht für intensive Farbe.



– luxuriöse Palette für Abendlooks mit samtigen Violett- und Goldtönen. Eine Schicht reicht für intensive Farbe. Urban Decay Naked Reloaded – der Klassiker in neuer Form. Zarte Beige- und Pfirsichfarben für den Alltag. Langanhaltend und ohne Absetzen in den Fältchen.



– der Klassiker in neuer Form. Zarte Beige- und Pfirsichfarben für den Alltag. Langanhaltend und ohne Absetzen in den Fältchen. ColourPop Smoke N Roses Palette – der Trend der Saison. Rosa-rauchige Farbtöne in 30 Varianten, matt und perlmuttfarben. Ideal zum Experimentieren.



Die Lidschattenpaletten-Trends 2025 stehen für Vielseitigkeit und Mut zum Experiment. Wichtig ist, die natürliche Ausstrahlung zu bewahren – spielen Sie mit Farben, aber bleiben Sie sich treu.

Ob für den Alltag im Sauerland, für Ausflüge in die Natur oder für besondere Anlässe – die Trends lassen sich flexibel an jeden Stil anpassen.