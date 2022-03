Lichtwoche Sauerland – WOFI Leuchten

Presse-Info März 2022

Meschede-Freienohl, 08.03.2022 – Anlässlich der Lichtwoche Sauerland zieht das Unternehmen WOFI LEUCHTEN ein erstes positives Feedback. Die Lichtwoche Sauerland hat sich zu einer Leitmesse für die Branche der dekorativen Leuchten entwickelt. Das ist vor allem in den ersten Messetagen bereits spürbar gewesen. WOFI freut sich über gute Besucherzahlen.

Neben der produktbezogenen Orientierung haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Leuchtenregion des Landes ein wenig kennenzulernen. Bestehende Kontakte werden gefestigt und neue Kontakte geknüpft.

„Das Angebot, sich über die brandneuen Leuchtentrends zu informieren ist bei WOFI LEUCHTEN gut angenommen worden. In den vergangenen zwei Jahren waren häufig nur Videopräsentationen möglich und die persönlichen Kontakte sind viel zu kurz gekommen. Wir haben die Zeit während Corona genutzt, um ein starkes neues Sortiment zu entwickeln und präsentieren dieses nun in einem repräsentativen Rahmen“, berichtet Martin Thiesmeier, Geschäftsleiter bei WOFI LEUCHTEN.

„In den ersten Messetagen konnten wir uns über eine gute Besucherfrequenz freuen. Es war spürbar, dass der direkte Austausch zwischen Unternehmen und Handelspartnern im Rahmen einer Messe sehr gefehlt hat. Das Produkt live zu betrachten und mit allen Sinnen zu erleben, hat einen nachhaltigen Effekt und macht einfach deutlich mehr Freude“, so Stefanie Risse, Marketingleiterin bei WOFI LEUCHTEN.

Das Unternehmen hat dafür seine mehrere Tausend Quadratmeter große Ausstellung umgebaut und neu gestaltet. Besonderes Highlight ist ein Konzepthaus, das in die Ausstellung integriert wurde. Hier werden die Leuchten inszeniert und in einem echten Wohnumfeld erlebbar gemacht.

Die Trends

Designs mit einer klaren, ruhigen Formensprache in matten Goldtönen oder coolem Schwarz sind stark im Kommen und stehen weit vorne auf der Hitliste der dekorativen Leuchten. Für Liebhaber des Glamourstyles gibt es opulente Leuchten mit hochwertigen Punkt-LEDs und aufwendig verarbeiteten Elementen in Kristalloptik. WOFI orientiert sich in der Produktentwicklung auch an den allgemeinen Strömungen im Wohnbereich bzw. bei Wohnaccessoires.

Produkt-Neuheit 2022 – Farbtrend Schwarz und Matt-Gold

Quelle: WOFI

Goldige Hingucker!

Kombinationswunder! Cooles Schwarz mag warmes Gold

Die neu konzipierten Leuchtenserien überzeugen mit einem reduzierten und langlebigen Design

Goldtöne sind in der Mode und auch im Bereich der Wohnraumaccessoires momentan sehr angesagt. WOFI LEUCHTEN lässt diesen Trend in die Leuchtenkollektion einfließen. Die Goldelemente an den

Leuchten sind dabei nicht laut und auffällig. Das matte Gold wirkt vielmehr warm und behaglich. In Kombination mit Schwarz erhält der Goldton nochmals einen besonderen Effekt und bildet einen harmonischen Kontrast.

Wandelbar Die modernen Leuchten in Schwarz-Gold lassen sich wunderbar zu verschiedenen Einrichtungsstilen oder auch Farbwelten kombinieren. Mattgold in Verbindung mit zarten, puderigen Tönen wirkt freundlich, hell und elegant. In Verbindung mit schwarzen Einrichtungsgegenständen cool und stringent.

Quelle: WOFI Konzepthaus WOFI Leuchten

Lüster modern interpretiert

Quelle: WOFI Lüster modern interpretiert

Lichtkultur par excellence!

Vor Jahrhunderten zierten Kronleuchter große Säle in Schlössern. Heute krönen die innovativen Nachkommen moderne Wohnräume oder Eingangsbereiche. Der Kronleuchter mit seinen zahlreichen tropfenförmigen Elementen in Kristalloptik ist ein echter Hingucker. Die filigran gearbeiteten Elemente formieren sich zu einem auffällig schönen Kronleuchter. Das Licht der einzelnen LED-Punktlampen wird besonders interessant in den Kristallen gebrochen und sorgt so für wunderschöne Lichtreflexe. Der Kronleuchter ergänzt den Wohnbereich im klassisch-modernen Umfeld ebenso gut, wie auch in natürlich anmutenden Einrichtungen mit Holz.

Fotocredit: WOFI Leuchten www.wofi.de

