Lichtung – Eine besondere Schaufensterausstellung

Der November ist gefühlt der dunkelste Monat im Jahr. Es regnet und die festliche Beleuchtung der Vorweihnachtszeit lässt noch auf sich warten. Die Fredeburger Kunst Köppe, sind der Meinung, das man besonders jetzt ein wenig „Lichtung“ gebrauchen kann. Deshalb zeigen sie in ihrem Atelier vom 1. bis 29. November eine Auswahl ihrer Werke, die vor allen Dingen eines sollen: Freude machen.

Fredeburger Kunst Köppe

„Wir sind mehr als nur ein Haufen Künstler: wir sind Schmelztiegel für die unterschiedlichsten Ansichten, Perspektiven und Meinungen. Sammelalbum für die verschiedensten Interpretationen von Kunst. Bei uns kollidieren Meinungen. Durch Reibung entsteht Energie. Das macht es in der Diskussion und Organisation von Projekten nicht einfacher – aber im Ergebnis spannender. Gemeinsam stecken wir viel Freude und Leidenschaft in unsere Projekte.“ – So beschreiben sich die Fredeburger Kunst Köppe auf ihrer Website. Wer mehr über diese eigenwilligen Künstler erfahren will, der kann ich auf den Weg nach Fredeburg machen. Anmeldung für den Besuch der Galerie – unter Beachtung der Corona-Auflagen – unte Telefon 0 29 74 14 73 oder fkk-fredeburg@gmail.com

Website: www.fredeburger-kunst-koepp.jimdosite.com