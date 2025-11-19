Lichterglanz und Lebkuchenduft: Das Willinger Wintermärchen im Kurpark

Der Advent gefüllt mit Weihnachtsgebäck, Handwerkskunst und entspanntem Bummeln

Wenn der Duft von Glühwein und Waffeln über dem Kurgarten schwebt, Lichter in frostigen Baumkronen schimmern und Musik durch den winterlichen Abend klingt, dann beginnt in Willingen das Wintermärchen. An drei Adventswochenenden – vom 5. bis 7. Dezember, 12. bis 14. Dezember sowie 19. bis 21. Dezember – verwandelt sich der idyllisch und zentral gelegene Kurgarten in einen festlich geschmückten, adventlichen Treffpunkt voller Licht und Musik.

Jeweils freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr sowie sonntags von 15 bis 19 Uhr genießen Besucher die besondere Adventsstimmung. Liebevoll dekorierte Stände laden zum Bummeln ein, dazu gibt es handgemachte Geschenkideen, kulinarische Spezialitäten und winterliche Klassiker wie Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln oder Herzhaftes vom Grill. Musik und kleine Programmpunkte sorgen für eine warme, familiäre Atmosphäre, in der sich jeder gleich wohlfühlt.

Willingen zeigt in der Vorweihnachtszeit eine besonders entspannte Seite. Der Ort ist festlich beleuchtet, Wege und Entfernungen sind kurz, und alles lässt sich leicht zu Fuß erkunden. Viele Cafés und kleine Geschäfte locken zum Genießen und Entspannen. Selbst am Sonntag laden die festlich dekorierten Läden noch zum Stöbern ein – ganz ohne Hektik und Gedränge – meist bis in den frühen Nachmittag. So lässt sich der Adventsspaziergang durch den Kurgarten wunderbar mit einem gemütlichen Bummel durch die Einkaufsstraße verbinden.

Wer das Wintermärchen mit einem besonderen Geschmackserlebnis verbinden möchte, sollte den Willinger Christinenstollen aus der Manufaktur von der Heide probieren Er reift für mindestens vier Wochen unter optimalen Bedingungen im stillgelegten Schieferbergwerk Grube Christine – konstante Temperatur und hohe Luftfeuchte sorgen dafür, dass dieses Gebäck seinen saftigen, aromatischen Geschmack und eine besondere Mürbe entfaltet. Wer ein ideales Mitbringsel oder ein besonderes Geschenk sucht – hier ist es.

Der Eintritt zum Willinger Wintermärchen ist frei. Der Kurgarten liegt nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt.