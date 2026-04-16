Licht im Förderdschungel

Es gibt viele Fördertöpfe und noch mehr Fördermöglichkeiten für Ehrenamtliche. Doch wer blickt da noch durch? Licht in diesen Förderdschungel bringt ein echter Experte der DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt), Jan Holze – Vorstand der Stiftung.

Es ist gelungen, mit Jan Holze einen hochkarätigen Redner nach Kirchhundem zu holen. „Hinter der Stiftung DSEE verbirgt sich mehr, als nur gute Worte. Sie unterstützt ganz praktisch – mit Fördergeldern für Projekte, mit kostenfreien Beratungsangeboten, u. a. bei rechtlichen Fragen und mit kostenfreien Fortbildungen, die Vereine fit für die Zukunft machen.“, erklärt die Ehrenamtsbeauftragte Kerstin Stahl. Aber auch kleinere Initiativen und Projekte können von der Bundesstiftung profitieren, etwa über eine unkomplizierte finanzielle Unterstützung.

Die Veranstaltung eröffnet eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch, auch unter den Ehrenamtlichen von Kirchhundem und darüber hinaus. Sie bietet praxisnahe Einblicke, konkrete Unterstützungsangebote und Raum für Vernetzung. Die DSEE begleitet dabei, Ideen umzusetzen, neue Mitstreiter zu gewinnen und bewährte Strukturen im Engagement und Ehrenamt zu sichern.

Datum: Dienstag, 12. Mai, Beginn: 18.30 Uhr, Sekundarschule Hundem Lenne Standort Kirchhundem

Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten bei: k.stahl@kirchhundem.de, Telefon 02723 – 409 26. Der Vortrag ist kostenfrei.